Massimiliano Allegri berust in de beslissing van Juventus om niet met hem verder te gaan. De 51-jarige coach vindt het na een succesvolle periode van vijf jaar een mooi moment om uit elkaar te gaan en koestert dan ook geen wrok jegens de 'Oude Dame'.

"We hebben onlangs samen de toekomst van Juventus besproken en daarna heeft de club besloten om een weg in te slaan zonder mij", vertelde Allegri zaterdag op een persconferentie, waar hij en voorzitter Andrea Agnelli tekst en uitleg gaven.

"Dit besluit verandert verder niets. Juventus en ik zijn samen gegroeid en dit is het juiste moment om de club op een zo goed mogelijke manier te verlaten. Ik wil alle spelers bedanken voor alles wat ze hebben gegeven onder mijn leiding."

Hoewel Allegri nog tot medio 2020 onder contract stond bij Juventus, kwam zijn ontslag niet volledig als een verrassing. Italiaanse media meldden al eerder dat de kans klein was dat de Italiaan ook volgend seizoen voor de groep van Juventus zou staan.

Allegri kan terugkijken op een zeer succesvolle periode in Turijn, want in elk seizoen onder zijn leiding veroverde Juventus de landstitel. In de seizoenen 2014/2015 en 2016/2017 bereikten de 'Bianconeri' bovendien de finale van de Champions League, maar daarin waren respectievelijk FC Barcelona en Real Madrid te sterk.

Juventus werd in de kwartfinales van de Champions League uitgeschakeld door Ajax. (Foto: Pro Shots)

'Lastigste beslissing die ik ooit heb moeten maken'

Dit seizoen was bij Juventus - mede door het aantrekken van Cristiano Ronaldo - alles gericht op het winnen van het miljoenenbal, maar de ploeg van Allegri werd al in de kwartfinales uitgeschakeld door Ajax.

"We moesten een beslissing nemen en alleen de toekomst zal uitwijzen of het een goede was", zei Agnelli. "Het was wel de lastigste beslissing die ik ooit heb moeten nemen in mijn carrière. Nu moeten we op zoek naar de juiste middelen die nodig zijn om Juventus naar voren te helpen en de club overwinningen te geven."

Allegri sloot zijn vijfde jaar bij Juventus af door eind april wederom de landstitel te veroveren. De ploeg uit Turijn slaagde er niet in voor het vijfde jaar op rij de Coppa Italia te veroveren, want 'Juve' werd al in de kwartfinales van het bekertoernooi uitgeschakeld.

"Ik was de laatste vijf jaar niet alleen coach van het eerste elftal, maar betrokken bij alle geledingen binnen de club. Ik voelde me onderdeel van de hele club en ben daar heel trots op. Het waren vijf fantastische jaren", besloot Allegri, die aan het einde van de persconferentie een staande ovatie kreeg.