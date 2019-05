Zlatan Ibrahimovic mag twee wedstrijden niet meedoen bij zijn Amerikaanse club Los Angeles Galaxy. De Zweedse spits is door de tuchtcommissie van de Major League Soccer geschorst wegens wangedrag in de slotfase van het duel met New York City FC van vorig weekend.

De 37-jarige Zweed kreeg in de 86e minuut ruzie met doelman Sean Johnson van New York. Hij greep de keeper bij zijn nek, waarna beide spelers op de grond vielen.

Ibrahimovic kreeg van de scheidsrechter een gele kaart na het voorval, maar de tuchtcommissie nam daar geen genoegen mee. Ibrahimovic kreeg ook nog een boete opgelegd, waarvan het bedrag niet bekend is gemaakt.

De voormalige spits van onder meer Ajax, Juventus, FC Barcelona, Paris Saint-Germain en Manchester United is met negen goals in tien duels goed op dreef in dit MLS-seizoen. LA Galaxy staat op de derde plek in de Western Conference.

Boete voor sterspeler van De Boer

Josef Martínez, sterspeler bij het Atlanta United van trainer Frank de Boer, kreeg een boete waarvan het bedrag ook niet bekend werd gemaakt. De Venezolaan werd schuldig bevonden aan het maken van een schwalbe.

Titelverdediger Atlanta United staat na een moeizame start derde in de Eastern Conference.