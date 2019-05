Watford-doelman Heurelho Gomes speelt zaterdag in de FA Cup-finale tegen Manchester City mogelijk zijn laatste duel. De voormalige publiekslieveling van PSV wil na zijn carrière priester worden.

De 38-jarige Braziliaan meldde in maart dat hij "voor 99 procent zeker" aan zijn laatste seizoen bezig is. Sindsdien heeft de keeper geen uitsluitsel gegeven over het al dan niet voortzetten van zijn carrière.

"Ik wil graag met hem en de club bespreken of hij volgend jaar nog doorgaat", zei Watford-trainer Javi Gracia op de persconferentie voor de finale. "Ik weet nog niet of dit zijn laatste wedstrijd wordt."

Bij Watford is Gomes tweede doelman achter Ben Foster, maar in de bekertoernooien is hij wel eerste keus. De Londense club haalde met Gomes op doel voor het eerst in 35 jaar de finale van de FA Cup en kan zaterdag de eerste prijs in de clubhistorie veroveren.

Gracia wilde nog niet zeggen of Gomes ook de finale mag keepen. "Jullie zien zaterdag wel wie er onder de lat staat. Ik zeg liever niets over de opstelling", zei de Spaanse manager.

Voor Gomes komt er zaterdag mogelijk een einde aan een profloopbaan van achttien seizoenen. De elfvoudig international van Brazilië speelde tussen 2004 en 2008 voor PSV. Hij pakte vier landstitels op rij en reikte in 2005 tot de halve finales van de Champions League.

Gomes kan met Watford de eerste hoofdprijs in de clubgeschiedenis veroveren. (Foto: Pro Shots)

Gomes wil priester worden in Brazilië

In een interview met Daily Mail vertelde Gomes dat hij pas op de ochtend van de wedstrijd verwacht te horen wie er gaat keepen. "Als ik dat ben, dan zorg ik ervoor dat ik er klaar voor ben. En als Ben keept, dan is dat voor mij geen probleem en zorg ik dat hij er klaar voor is."

Vanuit Brazilië komen veel familieleden over om de finale op Wembley te kunnen zien. "Ze zitten met zijn elven in het vliegtuig. Zes broers, vier zussen en mijn moeder", zei Gomes. "Eén broer kan helaas niet komen."

Na zijn carrière wil Gomes terugkeren naar zijn vaderland. "Ik heb recent een bericht van God gekregen, ik heb een erg sterk gevoel in mijn hart dat ik priester zal worden. Het voelt alsof het juiste moment om dit te gaan doen voor mij is aangebroken. Mijn religie is altijd belangrijk voor me geweest, maar ik heb er tot voor kort nooit over nagedacht om priester te worden."

De FA Cup-finale tussen Manchester City en Watford (waar ook Daryl Janmaat speelt) op Wembley begint om 18.00 uur Nederlandse tijd.