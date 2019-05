Lieke Martens kijkt enorm uit naar de finale van de Champions League, waarin ze het zaterdag met FC Barcelona opneemt tegen Olympique Lyon. Ze weet niets van vermeende interesse die de Franse club in haar zou hebben.

"Ik heb geen nieuws te melden. Ik heb nog een contract voor een jaar bij Barça en ben erg gelukkig hier", zei Martens vrijdag op een persconferentie in Boedapest, waar de eindstrijd wordt gehouden.

De Franse sportkrant l'Equipe meldde eerder op vrijdag dat Lyon zeer geïnteresseerd is om Martens aan de selectie toe te voegen. De Wereldvoetbalster van het Jaar 2017 zou in Frankrijk een veelvoud van haar Barcelona-salaris kunnen verdienen.

Martens is bezig aan haar tweede seizoen in Spanje. Ze won daarin alleen de Spaanse beker en de Catalaanse beker en de Champions League moet haar eerste grote prijs worden bij Barcelona.

FC Barcelona werkte vrijdag de laatste training af in Boedapest. (Foto: Pro Shots)

Martens ziet Lyon als favoriet

Volgens Martens begint Lyon als favoriet aan de finale. "Ze hebben erg veel individuele kwaliteit. De laatste jaren hebben ze bovendien het beste team van Europa."

De ploeg van Shanice van de Sanden won de Champions League vijfmaal, waaronder in de laatste drie jaar. Bij de laatste verkiezing voor de Gouden Bal eindigden vijf speelsters van Lyon in de top tien, onder wie winnares Ada Hegerberg.

"Maar ik heb een erg goed gevoel over ons team. We komen hier om ons eigen spel te spelen. Doorslaggevend zal zijn welke ploeg het meeste balbezit heeft en wie het best is in de omschakeling", aldus Martens.

"Dit zijn de grootste wedstrijden die je kunt spelen. Ik heb ervan gedroomd. Ik kan enorm uitkijken naar wedstrijden waarin je prijzen kunt winnen."

De wedstrijd tussen Barcelona, waar ook verdediger Stephanie van der Gragt speelt, en Lyon begint zaterdag om 18.00 uur in het Ferencváros Stadionin Boedapest.