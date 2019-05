Defensa y Justicia heeft vrijdag bevestigd dat Lisandro Martínez deze zomer de overstap maakt naar Ajax. De 21-jarige Argentijnse verdediger zal spoedig naar Amsterdam afreizen voor een medische keuring.

Defensa y Justicia doet geen mededelingen over de transfersom en de contractduur, maar De Telegraaf meldde onlangs al dat Martínez ongeveer 7 miljoen euro moet kosten en voor drie of vier jaar tekent.

De krant meldde toen ook dat Ajax concurrentie had van River Plate en meerdere Mexicaanse clubs, maar dat directeur voetbalzaken Marc Overmars meteen op poleposition lag wat betreft het binnenhalen van Martínez.

Martínez, die zowel in het centrum als op links kan spelen, eindigde dit seizoen met Defensa y Justicia knap als tweede in de hoogste Argentijnse competitie. Hij maakte in 25 wedstrijden twee doelpunten en gaf drie assists.

De 1,78 meter lange linkspoot debuteerde in maart in het nationale elftal. Hij mocht in zijn enige interland tot dusver, en bij de rentree van Lionel Messi, een helft meedoen in het verrassend met 3-1 verloren oefenduel met Venezuela.

Martínez derde Argentijn in selectie van Ajax

Martínez wordt de derde Argentijn in de selectie van Ajax. Nicolas Tagliafico (in januari 2018 overgekomen van Independiente) en Lisandro Magallán (in januari van dit jaar gehaald van Boca Juniors) zijn al actief in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax is al druk bezig op de transfermarkt. De Amsterdammers versterkten zich voor volgend seizoen eerder al met middenvelder Razvan Marin (Standard Luik), verdediger Kik Pierie (sc Heerenveen) en doelman Kjell Scherpen (FC Emmen).

Daartegenover staat wel het vertrek van Frenkie de Jong voor minimaal 75 miljoen euro naar FC Barcelona (maximaal 86 miljoen euro) en verwacht wordt dat nog meer sterkhouders, zoals Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech, hun heil elders gaan zoeken.

Ajax heeft een geweldig seizoen achter de rug. De ploeg van trainer Erik ten Hag veroverde voor het eerst in vijf jaar de landstitel en voor het eerst in negen jaar de TOTO KNVB-beker en bereikte bovendien de halve finales van de Champions League.