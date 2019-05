De Graafschap-trainer Henk de Jong heeft er geen moeite mee dat hij zondag in de halve finales van de play-offs om promotie/degradatie tegenover zijn toekomstige club SC Cambuur staat.

"Ik doe 100 procent mijn best om De Graafschap in de Eredivisie te houden. Dat weet ook iedereen. Zo hoort het ook te zijn. Ik ben vanaf 1 juli voor Cambuur", zei hij vrijdag tegen FOX Sports.

"Of ik wat hoor van de supporters van Cambuur? Ja, dat ze kaarten willen hebben voor de wedstrijd hier in Doetinchem. Haha, nee, die zijn keurig netjes. Ze zullen nog wel wat gaan plagen, maar verder niet."

De Jong tekende eind maart een contract bij Cambuur. Hij deed dat een aantal dagen nadat hij bekend had gemaakt dat hij deze zomer De Graafschap gaat verlaten vanwege privéomstandigheden.

De 54-jarige Fries koos voor Cambuur, omdat hij dan vaker bij zijn vrouw, die volgens hemzelf niet helemaal fit is, kan zijn in zijn woonplaats Drachten, dat op ongeveer een half uur rijden ligt van Leeuwarden.

'De club uit de Eredivisie is altijd de favoriet'

De Graafschap en Cambuur treffen elkaar, omdat de Gelderlanders als zeventiende eindigden in de Eredivisie en de Friezen in de eerste ronde van de play-offs wonnen van Almere City.

"De club uit de Eredivisie is altijd favoriet. Het zou niet goed zijn als dat niet het geval is. Dat vind ik ook wel mooi. Daar heb ik helemaal geen problemen mee", aldus De Jong.

"We gaan maar met één gevoel de play-offs in en dat is winnen. We willen vanaf seconde één de play-offs winnen en daar gaan we zondag mee beginnen. Zo zitten we als ploeg in elkaar."

De heenwedstrijd is zondag om 20.00 uur in Leeuwarden en de return woensdag om 20.45 uur in Doetinchem. De winnaar van het tweeluik neemt het in de finale op tegen TOP Oss of Sparta Rotterdam.