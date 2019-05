Manchester City-manager Josep Guardiola maakt zich geen zorgen over het onderzoek dat de Europese voetbalbond UEFA doet naar de club vanwege het mogelijk overtreden van de Financial Fair Play-regels.

"Ik weet precies wat er is gebeurd, ik weet precies wat de clubleiding heeft gedaan. Ik heb het al vaker gezegd en ik doe het nu nog maar een keer, maar ik heb het volledige vertrouwen in de club", zei hij vrijdag.

"Wij hebben niets te verbergen, dus we zijn bereid om alle papieren en documenten op te sturen. We zien wel wat er daarna gebeurt. Ik ben geen advocaat, dus dat kan ik niet voorspellen."

Engelse media meldden onlangs al dat City bekeken wordt door de onderzoekscommissie van de UEFA. Volgens de BBC zouden de 'Citizens' zelfs uitsluiting in de Champions League riskeren, mochten ze zich niet aan de regels hebben gehouden.

City wordt ervan verdacht sponsorinkomsten groter te hebben gemaakt dan ze daadwerkelijk zijn. De kampioen van Engeland kon daardoor meer geld aan nieuwe spelers uitgeven dan de Financial Fair Play-regels voorschrijven.

'De laatste dagen gaat het alleen maar over het onderzoek'

Guardiola heeft moeite met de berichtgeving in de Engelse media. Hij is van mening dat er te veel over het onderzoek wordt gesproken en dat het meer over de sportieve prestaties zou moeten gaan.

"De laatste dagen gaat het alleen maar over het onderzoek. Het spijt me echt voor de vele mensen die ons gestraft willen zien worden, maar op dit moment zijn wij onschuldig", vertelde hij.

"Als de UEFA beslist dat wij iets verkeerd hebben gedaan, dan zullen we daarvoor gestraft worden. Maar we zijn onschuldig tot onze schuld bewezen is."

City speelt zaterdag de laatste wedstrijd van het seizoen en kan dan de 'treble' pakken. De blauwe formatie neemt het in de finale van de FA Cup op Wembley op tegen Watford.