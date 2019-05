David Neres is deze zomer met Brazilië actief op de Copa América. De 22-jarige aanvaller van Ajax is vrijdag door bondscoach Tite opgenomen in de 23-koppige selectie voor het toernooi in eigen land.

Neres heeft zijn uitverkiezing te danken aan een sterk seizoen bij Ajax. Hij maakte in vijftig officiële wedstrijden twaalf doelpunten en leverde vijftien assists.

De dribbelaar maakte vooral een paar keer indruk in de Champions League. Zo scoorde hij in de knock-outfase in de uitwedstrijd tegen Real Madrid (1-4) en in de thuiswedstrijd tegen Juventus (1-1).

Neres veroverde met Ajax de eerste landstitel sinds 2014 en pakte met de Amsterdammers bovendien de eerste TOTO KNVB-beker (0-4-zege in finale op Willem II) in negen jaar.

De linkspoot speelt sinds januari 2017 voor Ajax. De hoofdstedelingen namen hem destijds voor 12 miljoen euro over van São Paulo, waarmee hij een van de duurste aankopen is in de geschiedenis van de club.

Neres heeft één interland achter zijn naam staan

Neres heeft vooralsnog één interland achter zijn naam staan. Hij debuteerde op 26 maart voor Brazilië in de oefenwedstrijd uit tegen Tsjechië (1-3), waarin hij als invaller een groot aandeel had in de laatste twee treffers.

De clubtopscorer van vorig seizoen bij Ajax trad met zijn eerste optreden in de voetsporen van Afonso Alves. De voormalig spits van sc Heerenveen was in 2007 de laatste speler uit de Eredivisie die in actie kwam voor Brazilië.

Neres heeft op zijn positie concurrentie van onder anderen Richarlison, Neymar en Philippe Coutinho. Lucas Moura haalde de schifting niet. De aanvaller van Tottenham Hotspur velde Ajax met een hattrick in de halve finale van de Champions League.

Brazilië neemt het in de groepsfase van de Copa América op tegen Bolivia (14 juni), Venezuela (18 juni) en Peru (22 juni). De ploeg van Tite speelt al zijn groepsduels in São Paulo.

De Brazilianen gaan op jacht naar hun eerste eindzege sinds 2007 op de Copa América. De 'Seleção' moest het goud in de voorbije drie edities laten aan Uruguay (2011) en Chili (2015 en 2016).