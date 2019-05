De voetbalsters van Oranje onder 17 zijn er vrijdag niet in geslaagd om voor het eerst Europees kampioen te worden. Nederland verloor in de finale in het Bulgaarse Albena na strafschoppen van Duitsland.

Nikita Tromp en Manique de Vette schoten de eerste twee penalty's raak namens Oranje onder 17, maar vervolgens misten aanvoerder Dana Foederer, Lobke Loonen, Ella Peddemors en Esmee Brugts.

Lisan Alkemade, die met het oog op de strafschoppenserie vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd in het veld was gebracht voor eerste keeper Claire Dinkla, hield Nederland in de race door op fraaie wijze drie penalty's te stoppen, maar op de zesde Duitse strafschop van Mieke Schiemann in de kruising had ze geen antwoord.

Na negentig minuten stond er 1-1 op het scorebord van het Albena 1 Stadion. Sophie Weidauer zette Duitsland in de negentiende minuut op voorsprong, maar vlak daarna maakte Tromp alweer gelijk.

Het was voor de net zeventienjarige Ajax-spits haar zesde treffer op het eindtoernooi in Bulgarije en haar achttiende interlandtreffer dit seizoen. Daarmee evenaarde Tromp een record van Vivianne Miedema. De aanvaller heeft in totaal al 27 keer gescoord namens Oranje onder 17.

Nederland won in de groepsfase nog met 3-2 van Duitsland. De ploeg van bondscoach Robert de Pauw stond voor het eerst in de finale van het EK onder 17, dat sinds 2008 jaarlijks wordt gehouden. Het beste Nederlandse resultaat was een derde plek in 2017.

De speelsters van Duitsland onder 17 vieren feest met de beker. (Foto: Pro Shots)