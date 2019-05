Juventus en coach Massimiliano Allegri gaan na dit seizoen na vijf jaar uit elkaar, zo heeft de Italiaanse topclub vrijdag in een kort bericht bekendgemaakt.

Zaterdag volgt om 14.00 uur een persconferentie waarop Allegri en Juventus-voorzitter Andrea Agnelli meer duidelijkheid zullen geven over de situatie.

Allegri kreeg de afgelopen maanden veel vragen over zijn toekomst., waarna hij steeds benadrukte dat het zijn intentie was om de club trouw te blijven. Volgens Italiaanse media zijn onderhandelingen over een nieuw contract echter stukgelopen. De verbintenis van de coach liep nog tot volgend jaar zomer.

De 51-jarige Allegri tekende medio 2014 bij Juventus en pakte in alle vijf zijn seizoenen in Turijn de Italiaanse landstitel. In zijn eerste vier jaar won zijn ploeg ook de Coppa Italia.

Juventus verloor dit seizoen van Ajax

Een Europese prijs bleef uit onder het bewind van de oud-coach van AC Milan. Juventus reikte in 2015 én 2017 tot de Champions League-finale, maar FC Barcelona en Real Madrid hielden de club van de derde 'cup met de grote oren' af.

Dit seizoen werd Juventus ondanks de aanwezigheid van vijfvoudig Gouden Bal-winnaar Cristiano Ronaldo uitgeschakeld door Ajax, dat in de kwartfinales van het belangrijkste Europese clubtoernooi over twee wedstrijden te sterk was.

Dit seizoen speelt Juventus nog twee wedstrijden waarbij Allegri op de bank zal zitten. Zondag speelt de kampioen thuis tegen Atalanta Bergamo en een week later volgt een uitduel met Sampdoria.

