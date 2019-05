Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond van de KNVB is zeer te spreken over het eerste seizoen van de videoarbiter in de Eredivisie. Volgens de oud-scheidsrechter is het voetbal eerlijker geworden.

De KNVB maakte vrijdag bekend dat in 306 wedstrijden 87 keer een foute beslissing is teruggedraaid op aanraden van de VAR.

"Het is een goed jaar geweest, maar we zijn ambitieus en willen volgend jaar nóg beter scoren. Door het aantal onvermijdelijke fouten verder terug te brengen om het voetbal eerlijker te maken en als arbitrage hoog te blijven scoren", aldus de 58-jarige Van Egmond op de site van de voetbalbond.

Nederland geldt in het internationale voetbal als pionier als het gaat om het gebruik van de VAR. Dat heeft volgens de voormalige arbiter bijgedragen aan het succes in het afgelopen Eredivisie-seizoen.

"Het is mooi om te zien dat al het werk van de zeven, acht jaar zich op deze wijze uitbetaalt en dat we die voortrekkersrol eigenlijk nog steeds hebben, want onze scheidsrechters worden heel druk ingezet als videoscheidsrechter."

Danny Makkelie, een van de voornaamste videoarbiters, in het VAR-centrum in Zeist. (Foto: ANP)

'Ajax-PSV beste voorbeeld'

Van Egmond ziet de topper tussen Ajax en PSV (3-1) van 31 maart als het duel waarin de meerwaarde van de videoscheidsrechter het beste zichtbaar was. Op advies van VAR Pol van Boekel gaf arbiter Björn Kuipers rood aan Ajax-verdediger Noussair Mazraoui en later in de wedstrijd een penalty aan de thuisploeg.

"Beide beslissingen werden door de VAR geadviseerd en door de scheidsrechter overgenomen. Daar was heel veel waardering voor, want zonder de VAR was het niet gebeurd en had je een heel ander wedstrijdverloop gehad", aldus de Zuid-Hollander, die alle arbiters een compliment maakt.

"De bedoeling was dat ze ondanks de VAR hun 'eigen wedstrijd' zouden fluiten en dat hebben ze uitstekend gedaan. Ze zijn eigenlijk - zo lijkt het - nog meer hun best gaan doen om te voorkomen dat ze gecorrigeerd zouden worden."

Eerder deze maand maakte de KNVB bekend dat bij alle komende play-offduels - in tegenstelling tot wat eerder was besloten - net als in het reguliere Eredivisie-seizoen gebruik wordt gemaakt van de VAR.