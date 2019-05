Santi Cazorla is vrijdag voor het eerst in bijna vier jaar opgenomen in de Spaanse selectie. De 34-jarige spelmaker van Villarreal speelde tussen 2016 en 2018 bijna twee jaar geen wedstrijden vanwege een zware en zeldzame blessure.

Cazorla speelde zijn laatste van 77 interlands (14 goals) op 13 november 2015 in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Engeland. De middenvelder bepaalde de eindstand in dat duel op 2-0.

Een jaar later onderging de Spanjaard een operatie vanwege aanhoudende pijn in zijn linkerenkel. Na die ingreep raakte hij als gevolg van een infectie een flink stuk van zijn achillespees kwijt.

In totaal waren er maar liefst tien extra operaties nodig om dat te verhelpen, de laatste in mei 2017. Bij die ingreep werd zijn achillespees hersteld en onder meer een stukje huid van zijn getatoeëerde onderarm getransplanteerd naar zijn onderbeen.

Cazorla moest tijdens het proces vrezen dat hij zijn been zou verliezen en artsen vertelden hem dat hij blij mocht zijn als hij weer kon lopen. Dit seizoen maakte de oud-speler van Arsenal echter indruk in het shirt van Villarreal met vier goals en tien assists in 34 competitiewedstrijden.

Bondscoach Luis Enrique beloonde Cazorla vrijdag met een oproep voor de EK-kwalificatieduels met de Faeröer en Zweden, op respectievelijk 7 en 10 juni in Tórshavn en Madrid. Spanje staat na twee wedstrijden eerste in groep F met zes punten. Zweden is de nummer twee met vier punten.

Enrique zal wederom niet op de bank zitten

Luis Enrique ontbreekt overigens bij komende twee EK-kwalificatiewedstrijden. De 49-jarige trainer, vorig jaar na het WK aangesteld, kampt nog altijd met privéproblemen.

De voormalige trainer van FC Barcelona sloeg daarom in maart de vorige interlands ook al over. Met assistent Robert Moreno als eindverantwoordelijke op de bank won Spanje met 2-0 bij Malta. Moreno heeft ook de leiding bij de EK-kwalificatieduels met de Faeröer en Zweden

"Alles wat we doen, beslist Luis Enrique", zei Moreno vrijdag tijdens een persconferentie. "Via de nieuwe technologieën kan hij alle trainingen volgen." Technisch directeur José Francisco Molina zegt dat Luis Enrique 'gewoon' bondscoach blijft. "Hij heeft onze volledige steun."

Volledige Spaanse selectie:

Keepers: De Gea (Manchester United), Kepa (Chelsea), Pau López (Betis).

Verdedigers: Carvajal (Real Madrid), Ramos (Real Madrid), Mario Hermoso (Espanyol), Diego Llorente (Real Sociedad), Iñigo Martínez (Athletic), Jordi Alba (Barcelona), Sergi Roberto (Barcelona), Gayà (Valencia), Jesús Navas (Sevilla).

Middenvelders: Busquets (Barcelona), Rodrigo Hernández (Atlético), Parejo (Valencia), Isco (Real Madrid), Fabián Ruiz (Napoli), Cazorla (Villarreal).

Aanvallers: Oyarzabal (Real Sociedad), Rodrigo Moreno (Valencia), Asensio (Real Madrid), Iago Aspas (Celta), Morata (Atlético).

