Het maakt Peter Bosz trots dat hij met Bayer Leverkusen op de laatste Bundesliga-speeldag nog meedoet om een plek in de top vier en daarmee plaatsing voor de Champions League. De club gaat zaterdag in speelronde 34 op bezoek bij Hertha BSC.

Borussia Mönchengladbach heeft de felbegeerde vierde plek in handen met 55 punten, maar houdt Leverkusen slechts op doelsaldo achter zich. Nummer zes Eintracht Frankfurt (54 punten) dingt ook nog mee.

"We verheugen ons allemaal op de laatste wedstrijd, aangezien we nog de kans hebben om ons voor de Champions League te plaatsen", zei Bosz vrijdag op zijn perspraatje in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Hertha in Berlijn.

"Toen ik hier begon, konden we daar nog niet over praten. Nu komt het erop aan dat we de wil tonen om het ook daadwerkelijk te halen. We zullen er alles voor doen."

De 55-jarige Bosz begon in de winterstop aan zijn klus in Leverkusen, als opvolger van de ontslagen Heiko Herrlich. De club stond op dat moment slechts negende in de Duitse competitie.

Peter Bosz langs de lijn als trainer van Bayer Leverkusen. (Foto: Pro Shots)

'Zullen speelwijze niet veranderen'

Op papier maakt Bosz met Leverkusen een goede kans op de vierde plaats, want zowel Mönchengladbach (thuis tegen Borussia Dortmund) als Frankfurt (uit tegen Bayern München) treft een ploeg die strijdt om de landstitel.

"We zullen meekrijgen wat er op de andere velden gebeurt, maar we moeten vooral zelf winnen en het liefst met meerdere doelpunten verschil. We zullen onze manier van spelen niet veranderen en gaan opnieuw aanvallen", aldus Bosz.

"Hertha is vrijwel uitgespeeld, maar dat mag voor ons geen verschil maken. Druk? Dat is er altijd, maar we hebben zelf in de hand welke druk we precies op het team leggen. Als trainer moet ik daar de balans in vinden."

Hertha BSC-Bayer Leverkusen begint zaterdag net als alle andere Bundesliga-wedstrijden om 15.30 uur. Koploper Bayern heeft bovenin een voorsprong van twee punten op concurrent Dortmund.

