KNVB-voorzitter Michael van Praag stelt vrijdag in een interview met de Gaykrant dat Nederlandse profclubs homoseksuele voetballers afraden om publiekelijk uit te komen voor hun seksuele geaardheid.

"We hebben 34 betaaldvoetbalclubs, maar wat zeggen die? Als we een homoseksuele voetballer in het eerste elftal zouden hebben en hij uit de kast zou komen, wordt hij meteen door het publiek uitgescholden", zegt Van Praag op de internationale dag tegen homofobie.

"Dat is slecht voor zijn carrière en dan is het hele stadion tegen hem. Want een stadionpubliek is soms wreed. Zeer wreed. Dus wij - zeggen sommige clubs dan - raden hem af uit de kast te komen."

Van Praag, die geen namen van clubs wil noemen, erkent in het interview dat homoseksualiteit nog steeds een groot taboe is in de voetbalwereld. Hij zegt dat hij sinds zijn aantreden als KNVB-voorzitter in 2008 bezig is om het onderwerp bespreekbaar te maken.

"We zullen er altijd mee bezig moeten blijven. Ook omdat er elk jaar weer een nieuwe generatie voetballertjes komt. Daarom richten wij ons op de jeugdleiders en trainers om dit soort dingen te onderkennen en ermee aan de slag te gaan."

Van Praag, die aan het einde van dit jaar stopt als KNVB-voorzitter, hoopt dat homofobie in de nabije toekomst uit het voetbal verdreven kan worden."Het is onze doelstelling om de homofobie over tien jaar uit het voetbal te hebben. Dat zou toch fantastisch zijn?"

Michael van Praag. (Foto: De Gaykrant)