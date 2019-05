De Canadese voetbalsters moeten komende zomer twee zeer belangrijke speelsters missen op het WK in Frankrijk. Canada is een van de opponenten van de Oranjevrouwen in de groepsfase.

De 36-jarige keeper Erin McLeod en de 35-jarige middenvelder Diana Matheson kunnen door blessures niet meedoen. Canada en Nederland spelen op 20 juni in Reims de laatste groepswedstrijd tegen elkaar.

McLeod en Matheson waren bij de vorige vier WK's wel van de partij. Ze eindigden in 2003 met hun land op de vierde plek. Bij het laatste WK, in 2015 in eigen land, bereikte Canada de kwartfinales.

Keeper McLeod heeft 118 interlands gespeeld en bij middenvelder Matheson staat de teller al op 203 optredens in de nationale ploeg. Daarin kwam ze achttien keer tot scoren.

Voor Oranje begint het WK op 11 juni in Le Havre met een duel met Nieuw-Zeeland. Vier dagen later is Kameroen de tegenstander in Valenciennes en de poulefase wordt op 20 juni afgesloten met de wedstrijd tegen Canada in Reims. De nummers één en twee en de vier beste nummers drie van de zes poules bereiken de knock-outfase.

Een week geleden maakte bondscoach Sarina Wiegman haar WK-selectie bekend, waarin eigenlijk geen verrassende namen zaten. In aanloop naar het WK oefent Nederland op 1 juni in het Philips Stadion tegen Australië.