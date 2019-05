KRC Genk is donderdag voor de vierde keer kampioen van België geworden. De koploper kwam niet verder dan 1-1 op bezoek bij Anderlecht, maar door de 2-0-nederlaag van Club Brugge tegen Standard Luik is de titel toch een feit. In Zwitserland degradeerde recordkampioen Grasshopper.

In de voorlaatste speelronde van Play-Off I volstond voor Genk een beter resultaat dan dat van Club Brugge om de vierde titel na 1999, 2002 en 2011 veilig te stellen.

Genk kende in Brussel een droomstart, want al in de elfde minuut zette Bryan Heynen zijn ploeg op voorsprong. Anderlecht kwam halverwege de tweede helft op gelijke hoogte dankzij Yannick Bolasie: 1-1.

Daar kwam in de laatste 25 minuten geen verandering in, zodat Genk in spanning de laatste minuten in Luik moest afwachten.

Toekomstige Ajacied Marin bezegelt lot Club Brugge

Titelverdediger Club Brugge kwam tegen Standard na een half uur spelen met een man meer te staan. Collins Fai kreeg na tussenkomst van de VAR direct rood na een keiharde overtreding op Ruud Vormer.

Brugge, waar ook Stefano Denswil en Sofyan Amrabat een basisplaats hadden en Arnaut Danuma Groeneveld als invaller in het veld kwam, kon de numerieke meerderheid niet uitbuiten.

Sterker nog, Standard greep door twee treffers van de toekomstige Ajacied Razvan Marin de overwinning. De Roemeen benutte in de 68e minuut een strafschop en maakte schoot kort voor tijd een vrije trap van ruim dertig meter binnen.

Als kampioen heeft Genk zich voor volgend seizoen verzekerd van deelname aan de groepsfase van de Champions League. De nummer twee Club Brugge moet twee voorrondes overleven.

Recordkampioen Zwitserland degradeert na 68 jaar

In Zwitserland degradeerde 27-voudig kampioen Grasshopper. De club uit Zürich speelde 68 jaar onafgebroken op het hoogste niveau.

Grasshopper verloor donderdag met 6-1 van Young Boys Bern en kan zich met drie duels te spelen niet meer handhaven.

De recordkampioen van de Super League beleefde een chaotisch seizoen met drie verschillende trainers en twee gestaakte duels wegens supportersgeweld.

Sinds de laatste landstitel in 2003 wordt de club geplaagd door financiële problemen. Sinds 2007 kon Grasshopper niet meer in het eigen Hardturm-stadion spelen.

Daardoor moest Grasshopper het Letzigrund-stadion delen met stadgenoot en rivaal FC Zürich. De wedstrijden werden vaak matig bezocht.