FC Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu heeft donderdag zijn steun uitgesproken voor Ernesto Valverde. De trainer staat onder druk omdat de Catalanen voor het tweede seizoen achtereen op zeer pijnlijke wijze werden uitgeschakeld in de Champions League.

"Valverde is de coach die wij willen hebben. We zijn pas halverwege een groot project", zei Bartomeu bij de presentatie van een boek over voormalig Barcelona-speler László Kubala.

"De trainer heeft nog een doorlopend contract en we zijn erg tevreden over hem. Het is aan hem en de spelers om te herstellen van de enorme teleurstelling", doelt de preses op de uitschakeling in de halve finales van de Champions League.

Daarin gaf Barcelona tegen Liverpool een 3-0-zege uit de heenwedstrijd weg. Op Anfield Road ging het elftal van Valverde pijnlijk met 4-0 onderuit.

Daarmee herhaalde de geschiedenis zich voor Barcelona. Vorig jaar in het eerste seizoen onder Valverde won Barcelona in de kwartfinale met 4-1 van AS Roma, maar werd het na een 3-0-nederlaag in de return toch uitgeschakeld.

"Het is een geweldig seizoen geweest", sprak Bartomeu desondanks. "De competitie is het hoofddoel en pas daarna komen de Copa del Rey en de Champions League."

Barcelona stelde de landstitel al veilig, met ruime voorsprong op Atlético Madrid en Real Madrid. In de bekerfinale neemt de ploeg van doelman Jasper Cillessen het volgende week zaterdag op tegen Valencia.

Barcelona-doelman Jasper Cillessen. (Foto: Pro Shots)

Cillessen keept waarschijnlijk laatste duels van seizoen

"We denken aan de lange termijn en de eerste aankopen zijn al gedaan", doelt Bartomeu op Ajacied Frenkie de Jong en de Braziliaan Emerson. "Na de Copa del Rey praten we verder over mogelijke versterkingen."

In februari bereikte Barcelona al overeenstemming met Valverde over een nieuw contract. De 55-jarige coach ligt nog tot medio 2020 vast in Camp Nou, bovendien is er een optie voor een extra seizoen.

Barcelona speelt zondag op bezoek bij Eibar zijn laatste competitiewedstrijd van het seizoen. Jasper Cillessen zal dan waarschijnlijk het doel verdedigen omdat eerste doelman Marc-André ter Stegen een knieblessure heeft. De Oranje-doelman krijgt in het bekertoernooi altijd de voorkeur.

