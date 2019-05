Oranje onder 17 heeft zich donderdag geplaatst voor de finale van het EK. De ploeg van bondscoach Peter van der Veen won in de halve eindstrijd door een zeer late goal met 1-0 van Spanje.

AZ-middenvelder Mohamed Taabouni maakte in de 89e minuut de enige goal van de wedstrijd in Dublin.

Oranje onder 17 neemt het zondag vanaf 17.30 uur in de finale op tegen Italië. De Zuid-Europeanen waren donderdag in de andere halve eindstrijd met 2-1 te sterk voor Frankrijk.

Daarmee krijgt het toernooi een herhaling van de finale van vorig jaar. Oranje won vorig jaar na strafschoppen van de Italianen.

Oranje plaatste zich door het bereiken van de halve finales al voor het WK onder 17, dat van 4 tot en met 26 november wordt gehouden in Brazilië.

Oranje onder 17 speelt sterke tweede helft

Oranje onder 17 maakte op het EK indruk in de groepsfase tegen Zweden (2-0-zege) en Engeland (5-2-zege) en in de kwartfinales tegen België (3-0-zege), maar donderdag had de ploeg het in de beginfase lastig tegen de Spanjaarden.

Roberto Navarro kreeg twee goede kansen, maar de aanvaller van AS Monaco schoot eerst voorlangs en stuitte vervolgens op doelman Calvin Raatsie.

Nederland kwam na 25 minuten beter in zijn spel, maar pas in de tweede helft nam Oranje het initiatief echt over. Topscorer Brian Brobbey (Ajax) faalde echter oog in oog met de Spaanse keeper Iván Martínez en invaller Naci Ünüvar (Ajax) raakte de lat.

De wedstrijd leek zo op 0-0 en strafschoppen uit te draaien, maar Taabouni besliste vlak voor tijd anders. De middenvelder schoof de bal op aangeven van Ian Maatsen (Chelsea) in de verre hoek, waardoor Oranje zijn Europese titel nog steeds kan prolongeren.