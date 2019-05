Frenkie de Jong is donderdag uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Eredivisie. De 22-jarige middenvelder, die vanaf volgend seizoen voor FC Barcelona speelt, kreeg de prijs tijdens de huldiging van kampioen en bekerwinnnaar Ajax op het Museumplein.

PSV-verdediger Angeliño (22) is het Talent van het Seizoen in de Eredivisie. Die prijs is bedoeld voor spelers die op of na 1 januari 1997 geboren zijn.

De Jong speelde dit seizoen 31 van de 34 wedstrijden van Ajax in de Eredivisie. Daarin was hij goed voor drie goals en drie assists. De zevenvoudig Oranje-international viel vooral op met zijn dribbels (75 procent van zijn dribbels was succesvol) en zijn sterke passing (91 procent van zijn passes kwam aan).

De Jong kreeg woensdag al de Johan Cruijff Prijs voor het grootste talent van de Eredivisie. Die prijs wordt uitgereikt door de Cruyff Foundation en de winnaar wordt bepaald door een jury van (ex-)voetballers en (ex-)trainers.

Angeliño, die afgelopen zomer door PSV werd gekocht van Manchester City, miste geen duel in de Eredivisie. De Spanjaard leverde als linksback maar liefst negen assists. Ook creëerde hij 68 kansen en won hij 189 duels.

Talent van het Seizoen Angeliño. (Foto: FOX Sports)

Ajax en PSV domineren Elftal van het Seizoen

De Jong en Angeliño zijn ook opgenomen in het Elftal van het Seizoen van de Eredivisie. In die ploeg is Vitesse-spelmaker Martin Ødegaard de enige speler die niet voor Ajax of PSV uitkomt.

Ajacied André Onana is de keeper in het elftal, de verdediging bestaat uit Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Ajax), Daley Blind (Ajax) en Angeliño, op het middenveld staan Ødegaard, Lasse Schöne (Ajax) en De Jong (Ajax) en Hakim Ziyech (Ajax), Luuk de Jong (PSV) en Dusan Tadic (Ajax) zijn de aanvallers.

Op de bank van het Elftal van het Jaar zitten keeper Marco Bizot (AZ), verdedigers Nicolás Tagliafico (Ajax), Nick Viergever (PSV), middenvelders Abdenasser El Khayati (ADO Den Haag), Thulani Serero (Vitesse) en Younes Namli (PEC Zwolle) en aanvallers Adrián Dalmau (Heracles Almelo), Steven Berghuis (Feyenoord) en Steven Bergwijn (PSV).

De Eredivisie CV reikt sinds dit seizoen in samenwerking met FOX Sports en statistiekenbureau Opta Sports elke maand prijzen uit voor de beste speler en het beste talent in de Eredivisie. De prijzen zijn gebaseerd op tientallen statistieken.

Robin van Persie (Feyenoord), De Jong (twee keer), Ziyech, Tagliafico, Tadic, Ødegaard, Joosten (VVV-Venlo), Hirving Lozano (PSV) en Kristoffer Peterson (Heracles Almelo) mochten zich dit seizoen Speler van de Maand noemen.