De Braziliaanse voetbalster Formiga kan zich opmaken voor haar zevende deelname aan een WK. De 41-jarige middenvelder is donderdag opgenomen in de definitieve selectie voor het wereldkampioenschap van komende zomer in Frankrijk.

Als de 167-voudig international speelminuten krijgt, is Formiga niet alleen de eerste voetbalster met zeven WK's achter haar naam, maar ook de oudste speelster op een WK.

De Braziliaanse, die bij Paris Saint-Germain speelt, deelt nu nog het record van zes WK-deelnames met de Japanse Homare Sawa.

In de Braziliaanse ploeg voor het WK is ook Marta opgenomen. Zij is zes keer uitgeroepen tot de beste voetbalster van de wereld en WK-topscorer aller tijden met vijftien doelpunten.

De Braziliaanse voetbalsters wonnen het WK nog nooit. De ploeg is ook niet echt in vorm en verloor de laatste negen wedstrijden.

Bondscoach Vadao maakt in Rio de Janeiro zijn selectie bekend. (Foto: Pro Shots)

WK-selecties moeten uiterlijk 24 mei ingediend worden

De ploeg van bondscoach Vadao speelt op het WK in groep C tegen Australië, Italië en Jamaica.

Op 24 mei moeten alle 24 deelnemende landen hun selecties indienen bij de FIFA. Bondscoach Sarina Wiegman maakte in april al de 23-koppige selectie van Oranje bekend.

Het WK begint op 7 juni en duurt tot en met 7 juli.