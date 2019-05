FC Twente heeft donderdag Gonzalo García García aangesteld als trainer voor het komende seizoen. Huidig SC Cambuur-trainer René Hake is de nieuwe coach van Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie.

García García was al assistent in Enschede en tekent voor een jaar. Hij is de opvolger van Marino Pusic. Pusic werd eerder deze maand ondanks het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie en de daarbij horende promotie naar de Eredivisie aan de kant gezet. Volgens Twente was er een verschil van inzicht.

"Gonzalo ken ik vanaf mijn tijd bij AGOVV, al ruim zestien jaar. Ik heb met hem dezelfde voetbalklik als ik had met trainers als Peter Bosz en Fred Rutten", verklaart technisch directeur Ted van Leeuwen de keuze voor de 35-jarige García García.

"Trainers met een duidelijk voetbalplan en daar niet van afwijken. Gonzalo is weliswaar nog jong, maar is klaar voor het hoofdtrainerschap. In zijn hoofd is hij al jaren trainer."

De geboren Uruguayaan García García was eerder assistent-trainer bij het Deense Esbjerg fB. Als speler kwam hij uit voor voor AGOVV, sc Heerenveen, Heracles Almelo, FC Groningen, VVV-Venlo, AEK Larnaca, Maccabi Tel Aviv, Anarthosis Famagusta en SD Compostela.

Gonzalo García García in december 2010 als speler van FC Groningen in duel met toenmalig AZ-speler Nick Viergever. (Foto: Pro Shots)

García García: 'Natuurlijk zullen er twijfels zijn'

García García heeft er ondanks zijn geringe ervaring als trainer alle vertrouwen in dat zijn periode als hoofdcoach in Enschede een succes wordt.

"Ik ben er klaar voor. Ik ben nog jong en natuurlijk zullen er twijfels zijn. Die twijfels zullen er misschien ook na drie maanden nog zijn, maar na een maand of zes is dat hopelijk anders", zegt hij.

"Ik heb een voetbalidee dat aansluit bij de filosofie waar FC Twente voor staat. Dat is ook de club die ik nog ken uit mijn tijd toen ik er zelf als speler tegen voetbalde."

FC Twente stelde afgelopen seizoen onder trainer Pusic het kampioenschap drie speelrondes voor het einde veilig. De Enschedeërs keren na één seizoen weer terug in de Eredivisie.

Hake aan de slag bij Jong FC Utrecht

Voormalig FC Twente-trainer Hake gaat volgend seizoen aan de slag als trainer van Jong FC Utrecht. Hij is een contract voor drie seizoenen overeengekomen.

Hake is nu nog coach van SC Cambuur. Hij kan met zijn huidige club nog via de play-offs promotie naar de Eredivisie afdwingen. SC Cambuur maakte twee maanden geleden al bekend dat Hake aan het einde van dit seizoen zou vertrekken.

Henk de Jong, op dit moment nog trainer van De Graafschap, volgt Hake volgend seizoen op bij SC Cambuur.