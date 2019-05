De familie van Abdelhak Nouri heeft donderdag een vooraanstaande rol gespeeld bij de huldiging van Ajax op het Museumplein in Amsterdam voor het veroveren van de dubbel.

De vader en de broer van Nouri verschenen op het podium tijdens de huldiging en toonden de kampioensschaal aan de fans. De middenvelder liep in juli 2017 blijvende hersenschade op toen hij een hartstilstand kreeg bij een oefenduel van Ajax.

Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt droeg de 34e landstitel bij de huldiging aan Nouri op. Nouri speelde bij Ajax met rugnummer 34.

"De droom van mijn zoon is uitgekomen", zei de vader van Nouri. Hij memoreerde aan de woorden van zijn zoon, die altijd zei: "Wij zijn Ajax, wij zijn de beste". Daarop zong het plein massaal: "We love you Nouri, we do".

Zo'n honderdduizend fans op Museumplein

Naar schatting honderdduizend supporters waren op de huldiging afgekomen. Het Museumplein was volgens de gemeente Amsterdam rond 16.00 uur vol, er konden geen supporters meer bij.

De spelers van Ajax vertrokken vanuit de Johan Cruijff ArenA naar het Museumplein, waar ze kort na 16.30 uur de kampioensschaal en de beker aan de fans toonden.

Ajax stelde woensdagavond met een 1-4-zege op De Graafschap de 34e landstitel in de clubgeschiedenis veilig. Begin deze maand veroverden de Amsterdammers al de TOTO KNVB Beker, door in de finale met 4-0 te winnen van Willem II.

Ook het vrouwenteam van Ajax werd gehuldigd. Deze ploeg won dit seizoen de beker.

Het was heel druk op het Museumplein (Foto: ANP)

Halsema hoopt op feestelijke huldiging

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema drukte Ajax-supporters eerder op de dag op het hart een feest te maken van de huldiging. De Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie) stelde een aantal gedragsregels op waar de feestgangers zich aan moeten houden.

Zo zijn glaswerk, wapens, vuurwerk en lachgas op het huldigingsterrein verboden. Ook mochten de fans niet meer dan één sixpack bier meenemen.

Het is voor het eerst sinds de dertigste landstitel van Ajax in 2011 dat de huldiging plaatsvindt op het Museumplein. Dat jaar liep de huldiging uit op rellen. Sindsdien werd Ajax gehuldigd op een parkeerplaats bij de ArenA als de ploeg een prijs had gewonnen.

De Ajax-spelers toonden een voor een de schaal. (Foto: ANP)