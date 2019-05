Harry Kane is donderdag door bondscoach Gareth Southgate opgenomen in de voorselectie van Engeland voor het halvefinaleduel met Oranje in de Nations League. De topspits van Tottenham Hotspur kampte de laatste weken met een enkelblessure.

Kane is een van de negen spelers in de 27-koppige groep (er vallen nog vier spelers af) die een aantal dagen voor de Nations League-ontmoeting met Oranje in de Champions League-finale staan, die tussen Tottenham en Liverpool gaat.

De 25-jarige spits (37 interlands, 22 goals) miste de laatste wedstrijden van de 'Spurs', waaronder het tweeluik met Ajax in de halve finales van de Champions League.

Oranje-bondscoach Ronald Koeman maakte vorig week al zijn voorselectie van 28 spelers bekend, waar geen grote verrassingen in zaten. Koeman maakt zijn definitieve selectie van 23 spelers op 27 mei bekend.

Nederland en Engeland treffen elkaar op 6 juni in Guimarães. Drie dagen later staan de finale en de strijd om de derde plaats op de agenda. Het andere duel in de halve finales gaat tussen Portugal en Zwitserland.

Selectie Engeland

Keepers: Jack Butland (Stoke City), Tom Heaton (Burnley), Jordan Pickford (Everton)

Verdedigers: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Leicester City), Joe Gomez (Liverpool), Michael Keane (Everton), Harry Maguire (Leicester City), Danny Rose (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Tottenham Hotspur), Kyle Walker (Manchester City)

Middenvelders: Dele Alli (Tottenham Hotspur), Ross Barkley (Chelsea), Fabian Delph (Manchester City), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Jordan Henderson (Liverpool), James Ward-Prowse (Southampton), Declan Rice (West Ham United), Harry Winks (Tottenham Hotspur)

Aanvallers: Harry Kane (Tottenham Hotspur), Jesse Lingard (Manchester United), Marcus Rashford (Manchester United), Nathan Redmond (Southampton), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City), Callum Wilson (Bournemouth)