Pieter de Waard, sinds 2006 algemeen directeur van Telstar, mag op 27 mei meedoen aan de verkiezing van een nieuwe voorzitter voor de KNVB. De 58-jarige bestuurder heeft voldoende steunbetuigingen binnengehaald.

De voetbalbond droeg zelf begin deze maand na een unaniem advies van een speciaal ingestelde selectiecommissie Just Spee voor als kandidaat om Michael van Praag op te volgen. De huidige KNVB-voorzitter, die bezig is aan zijn derde en laatste termijn, moet in december aftreden.

De Waard had tien steunbetuigingen nodig om zich te mogen kandideren. Op 27 mei mogen zestig bondsafgevaardigden (dertig uit het amateurvoetbal en dertig uit het betaald voetbal) stemmen voor een nieuwe KNVB-voorzitter.

"Ik heb zestien clubs bezocht en de oogst was twaalf handtekeningen", zegt De Waard. "Waaronder die van Telstar, maar dat was een makkie. Die mocht ik zelf zetten." De twaalf steunbetuigingen voor De Waard komen allemaal uit het betaalde voetbal.

"Ik doe aan deze wedstrijd mee in de volle overtuiging dat ik kan winnen. Maar dat zal op 27 mei moeten blijken", aldus De Waard, die Spee een "formidabele kandidaat" noemt. "De KNVB-voorzitter krijgt in ieder geval een 'koninklijke' achtergrond. Spee was penningmeester bij de Koninklijke HFC en mijn zoons voetballen daar."

Michael van Praag is sinds augustus 2008 voorzitter van de KNVB. (Foto: ANP)

De Waard wil opkomen voor kleinere clubs

De Waard kondigde in maart aan dat hij de nieuwe voorzitter van de KNVB wil worden. Hij wil in die rol vooral opkomen voor de kleinere clubs. "De top, Ajax en PSV met name, krijgt het steeds beter. Voor dat establishment is de laatste jaren goed genoeg gezorgd. Nu zijn de andere clubs aan de beurt", zei hij tegen de Volkskrant.

De KNVB zette in februari een vacature uit voor de functie van voorzitter. Zeventig kandidaten meldden zich en de selectiecommissie koos Spee als de beste optie.

Hij werkte als lid van de raad van commissarissen van de Eredivisie Media & Marketing jarenlang samen met de KNVB en was ook bestuurder bij Endemol en Stage entertainment, UNICEF Nederland en het OLVG.