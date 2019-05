Kampioenschap Ajax ·

Daar is ook De Ligt, de jongste aanvoerder ooit die de kampioensschaal van Ajax in de lucht mag houden. "We hebben Bayern München weggespeeld, Real Madrid, Juventus. We zijn kampioen geworden, hebben de beker gewonnen en zijn op het nippertje uitgeschakeld in de halve finale van de Champions League. Maar wat het belangrijkste is: wij hebben laten zien waar Ajax voor staat. We hebben die grote, die vanaf boven toekijkt, laten zien wat we waard zijn", refereert De Ligt aan Johan Cruijff.