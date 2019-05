ADO Den Haag-directeur Mattijs Manders is donderdag voorgedragen als directeur van de Eredivisie CV. Hij moet de opvolger worden van Jacco Swart, die in maart bekendmaakte te vertrekken.

De vijftigjarige Manders is sinds 1 mei 2016 in dienst als directeur bij ADO. Vorige maand werd er in de media gesproken over een vertrouwensbreuk tussen Manders en clubeigenaar United Vansen.

"We zijn ervan overtuigd dat Mattijs Manders de juiste persoon is om de Eredivisie CV nu verder te leiden. Hij is stevig en scherp, maar weet ook te verbinden", zegt John Jaakke, voorzitter van de raad van commissarissen van de Eredivisie CV.

"Bij ADO Den Haag heeft hij moeilijke en spannende momenten meegemaakt waarbij hij soms uitzonderlijke stappen heeft gezet en heeft moeten zetten. Mattijs heeft ook ruime kennis en ervaring opgedaan buiten de voetballerij, hetgeen zijn blik en oordeel verbreedt en verdiept."

Komende maandag wordt tijdens een vergadering besloten over de voordracht van de vijftigjarige Manders. Bij die bijeenkomst wordt ook de voordracht van Oege Boonstra als nieuwe commissaris besproken.