Arsenal heeft er bij de UEFA op aangedrongen in de toekomst zorgvuldiger te kijken naar de speelstad voor de finale van de Europa League. 'The Gunners' balen er fors van dat ze net als Chelsea slechts zesduizend supporters mee mogen nemen naar de eindstrijd in Bakoe.

"We vinden het erg teleurstellend dat de UEFA slechts zesduizend tickets beschikbaar stelt voor een finale in een stadion waar meer dan 60.000 mensen in kunnen", schrijft Arsenal donderdag in een verklaring op de website.

"We hebben 45.000 seizoenkaarthouders. Dat de UEFA dan een speelstad uitkiest waar zo beperkt op gevlogen wordt, is gewoon niet juist. De tijd zal leren of het überhaupt voor onze supporters wel mogelijk is om de wedstrijd te bezoeken als je kijkt naar hoe moeilijk het is om in Bakoe te komen."

Niet alleen mogen Arsenal en Chelsea ieder slechts zesduizend fans meenemen en zijn de vliegmogelijkheden beperkt, de reis naar de hoofdstad van Azerbeidzjan is ook nog eens prijzig. Arsenal laat weten dat veel fans al hun beklag hebben gedaan bij de club.

"We delen de kritiek die supporters hebben. Daarom zijn we ook heel benieuwd naar de criteria die de UEFA hanteert bij het kiezen van speelsteden voor finales en of de Europese voetbalbond daarbij rekening houdt met de supporters."

In het Baku Olympic Stadium kunnen bijna 70.000 mensen. (Foto: Pro Shots)

'Deze situatie is onacceptabel'

De finale van de Europa League wordt gespeeld in het Baku Olympic Stadium, dat een capaciteit van bijna 70.000 zitplaatsen heeft. Slechts twaalfduizend kaartjes worden verdeeld onder supporters van de finalisten. De rest gaat naar sponsoren.

"We willen de UEFA op het hart drukken dat logistiek een belangrijk onderdeel moet zijn van toekomstige besluiten over speelsteden. Deze situatie is onacceptabel en is niet voor herhaling vatbaar."

Arsenal plaatste zich voor de finale door Valencia over twee wedstrijden eenvoudig te verslaan. Chelsea rekende in de halve eindstrijd af met Eintracht Frankfurt en kan de Europa League voor de eerste keer sinds 2013 winnen.

De finale tussen de twee Premier League-clubs in Bakoe wordt op woensdag 29 mei gespeeld. De wedstrijd begint om 21.00 uur en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Gianluca Rocchi.