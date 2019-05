Manchester City heeft donderdag bevestigd dat er door de UEFA onderzoek naar de club wordt gedaan vanwege het mogelijk overtreden van de Financial Fair Play-regels. De kersverse kampioen laat weten "teleurgesteld maar niet verrast" te zijn.

Engelse media meldden onlangs al dat City bekeken wordt door de onderzoekscommissie van de UEFA. Volgens de BBC zouden de 'Citizens' zelfs uitsluiting in de Champions League riskeren, mochten ze zich niet aan de regels hebben gehouden.

City wordt ervan verdacht sponsorinkomsten groter te hebben gemaakt dan ze daadwerkelijk zijn. Daardoor kon de kampioen van Engeland meer geld aan nieuwe spelers uitgeven dan de Financial Fair Play-regels voorschrijven.

"We hebben het volledige vertrouwen in een goede afloop als deze zaak wordt bekeken door een onafhankelijk orgaan", schrijft City in een verklaring. "De beschuldiging van financiële onregelmatigheden is volledig onjuist, maar de controlecommissie negeert het door ons aangeleverde bewijsmateriaal."

Manchester City kreeg in 2014 al boete

Hoofdonderzoeker Yves Leterme heeft uiteindelijk het laatste woord over een straf voor Manchester City. Andere UEFA-officials zijn naar verluidt voorstander van een Champions League-schorsing, maar het is niet bekend of Leterme die mening deelt.

City werd door de UEFA in 2014 al eens bestraft voor het overtreden van de Financial Fair Play-regels. De club kreeg toen een boete van circa 56 miljoen euro.

City, dat dit seizoen al in de kwartfinales van de Champions League strandde, kroonde zich afgelopen zondag voor de zesde keer in de clubhistorie tot kampioen van Engeland. De ploeg van manager Josep Guardiola pakte in 38 wedstrijden één punt meer dan naaste belager Liverpool.