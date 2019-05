Daniel Schwaab baalt ervan dat hij in zijn laatste jaar bij PSV geen prijs heeft gepakt. De verdediger keert transfervrij terug naar Duitsland.

"Het zit heel diep. We waren er dichtbij", zegt Schwaab over de titelrace, die verloren werd van Ajax. De Amsterdammers kroonden zich woensdag met een 1-4-zege op De Graafschap tot kampioen. De 3-1-overwinning van titelverdediger PSV op Heracles Almelo in de laatste speelronde had daardoor geen waarde.

"We hebben het in eigen handen gehad, maar we hebben het weggegeven", keek Schwaab terug op het seizoen, waarin PSV lange tijd koploper was. "We hebben 83 punten, dat is heel veel. Maar Ajax heeft ook een heel goed seizoen gehad."

Schwaab kreeg in de laatste minuut van zijn laatste wedstrijd voor PSV een publiekswissel. Hij ontving van al zijn ploeggenoten een knuffel en een staande ovatie van het publiek.

"Ik heb hier drie prachtige jaren gehad", zei de dertigjarige Schwaab. "Vooral in thuiswedstrijden hebben we zo ontzettend vaak gewonnen. Het was geweldig hier."

PSV'ers bedanken het publiek voor hun steun tijdens het seizoen. (Foto: Pro Shots)

Kampioensduel tegen Ajax hoogtepunt voor Schwaab

Schwaab hoeft niet lang na te denken om een hoogtepunt van zijn drie jaar in Eindhoven aan te wijzen. "De kampioenswedstrijd van vorig jaar waarin we met 3-0 wonnen van Ajax. Dat was het mooiste moment van mijn carrière."

Aan de topper tegen Ajax in Amsterdam van dit seizoen zal Schwaab niet graag herinnerd worden. Met een eigen doelpunt (1-0) en door een strafschop te veroorzaken (2-1) had hij een negatieve hoofdrol in de cruciale 3-1-nederlaag.

Drie jaar geleden nam PSV Schwaab transfervrij over van VfB Stuttgart. Vanwege privéomstandigheden wil hij nu bij zijn familie in het zuidwesten van Duitsland zijn. De komende weken hoopt Schwaab een nieuwe club in die regio te vinden.

"Het was een moeilijk besluit om PSV te verlaten. Maar ik heb voor mijn familie gekozen", zei Schwaab, die 85 competitieduels voor de Eindhovenaren speelde.

