Trainer Danny Buijs vindt het bijzonder dat hij er na een roerig seizoen in geslaagd is om met FC Groningen de play-offs voor Europees voetbal te bereiken. De coach realiseert zich na de 1-0-nederlaag bi FC Emmen wel dat het spel van zijn ploeg veel beter moet om serieus kans te maken op een ticket voor de Europa League.

"We zijn zo ver gekomen met goed verdedigen, niet met goed voetbal en veel goals", erkende Buijs woensdagavond na het verloren duel in Emmen tegen FOX Sports. "We hebben de play-offs wel gehaald, en als je ziet waar we vandaan komen, is dat een enorm knappe prestatie."

Groningen begon desastreus aan het seizoen met vier nederlagen in de eerste vijf wedstrijden en stond zelfs een tijdje onderaan de ranglijst. Buijs kreeg in die periode de nodige kritiek te verwerken, maar de Groningers richtten zich na de winterstop helemaal op met een play-offticket als kers op de taart.

"Het blijkt dat je met goed verdedigen en een enorme vechtlust ook de play-offs kan bereiken. Als je ziet hoeveel punten we hebben gehaald na de winter en hoe weinig goals we tegen hebben gekregen, dan zijn er bepaalde dingen goed gegaan. De spelersgroep verdient een groot compliment."

Groningen verloor de laatste reguliere wedstrijd van FC Emmen. (Foto: Pro Shots)

'Voetballend moet het al het hele jaar beter'

De manier waarop de play-offs uiteindelijk werden bereikt, stemt Buijs minder positief. Groningen verloor woensdag met 1-0 van Emmen, maar blijft op de cruciale achtste plek staan door de 6-2-nederlaag van concurrent Willem II bij ADO Den Haag.

"Mijn horoscoop is tweeling en ik heb na deze wedstrijd dan ook dubbele gevoelens", zei Buijs, die Michael Chacon in de eerste helft in vrije positie raak zag schieten voor Emmen. "We begonnen uitstekend, maar daarna gaven we onnodig een doelpunt weg. We moesten het spel maken en daar zijn we dit seizoen gewoon heel matig in."

"Ik kan me niet voorstellen dat iemand denkt: ik ga op 80 procent voetballen. Maar ik heb er wel een paar gezien waarvan ik het vermoeden had dat ze niet het maximale gaven. Voetballend moet het sowieso al het hele jaar beter, maar je moet ook goed kunnen verdedigen om resultaat te halen."

FC Groningen begint de jacht op een Europees ticket zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Vitesse. De return staat drie dagen later op het programma in de GelreDome. FC Utrecht en Heracles Almelo zijn de andere clubs in de play-offs.