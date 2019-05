Frank de Boer heeft woensdagavond (lokale tijd) met Atlanta United de vijfde overwinning op rij geboekt in de MLS. 'The Red Stripes' zegevierden met 0-1 bij de Vancouver Whitecaps FC in Canada.

Josef Martínez tekende na een half uur voor het enige doelpunt van de wedstrijd in het BC Place Stadium. De aanvaller uit Venezuela benutte een strafschop die Atlanta kreeg na een overtreding op Gonzalo Martínez en luisterde de verjaardag van De Boer (49) zo op met drie punten.

Voor Atlanta is het al de vijfde overwinning op rij én het vijfde achtereenvolgende duel zonder tegentreffer. De laatste weken werden ook Orlando City (1-0), Toronto (2-0), Sporting Kansas City (0-3) en Colorado Rapids (1-0) verslagen. Het is voor het eerst dat een club in de MLS vijf clean sheets op rij noteert.

Daarmee lijkt De Boer na een moeizame start de weg omhoog definitief te hebben gevonden. De voormalige trainer van Ajax, Internazionale en Crystal Palace boekte halverwege april pas zijn eerste competitiezege met Atlanta, waarbij hij bezig is aan zijn eerste seizoen.

De regerend kampioen in de MLS stijgt door de overwinning naar de derde plek in de Eastern Conference. Atlanta heeft nu twintig punten, vier minder dan koploper D.C. United. De formatie van Wayne Rooney heeft wel twee duels meer gespeeld.

Frank de Boer geeft zijn ploeg aanwijzingen in Vancouver. (Foto: Pro Shots)