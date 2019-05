De dragende spelers van PSV denken ook volgend seizoen een serieuze gooi naar het kampioenschap te kunnen doen. De mogelijke leegloop waar de club mee te maken krijgt, brengt daar geen verandering in.

"Volgend jaar gaan we weer proberen om kampioen te worden", zei aanvoerder Luuk de Jong woensdag na de 3-1-zege op Heracles Almelo. In de laatste speelronde van het seizoen werd definitief wat na zondag eigenlijk al vaststond: Ajax is kampioen en PSV eindigt als nummer twee.

De Jong houdt rekening met een leegloop. "Maar ik ben daar niet bang voor. In al die jaren dat ik hier speel, heeft PSV altijd een kampioenswaardige selectie gehad. Dat zal volgend seizoen ook zo zijn."

Ook trainer Mark van Bommel sluit een drukke transferzomer niet uit. "Dat is ook logisch, we hebben 83 punten gehaald. Veel spelers hebben zich goed ontwikkeld en zijn international geworden. Dan komt er veel belangstelling."

"Deze jongens hebben er alles aan gedaan, maar helaas is het net niet gelukt om kampioen te worden. Volgend seizoen gaan we er weer vol voor", zei Van Bommel.

De spelers van PSV bedanken het publiek voor het seizoen. (Foto: Pro Shots)

Van Bommel verwacht drukke transferzomer

Daniel Schwaab is de enige basisspeler die PSV zeker verlaat. De verdediger vertrekt transfervrij en wil een club in de buurt van zijn familie in Duitsland vinden. PSV houdt ook rekening met een transfer van aanvaller Hirving Lozano, terwijl Ajax deze week meldde geïnteresseerd te zijn in Steven Bergwijn.

Bergwijn wilde woensdag niet met de pers praten, nadat hij een dag eerder in een korte verklaring op de clubwebsite had laten weten dat hij gelukkig is bij PSV en pas na het seizoen over zijn toekomst na wilde denken.

Van Bommel wilde woensdag niet uitsluiten dat PSV een van zijn betere spelers aan de grootste concurrent verkoopt. "Daar gaan we pas over nadenken als we een bod krijgen."

PSV-trainer Mark van Bommel. (Foto: Pro Shots)

Zoet en De Jong sluiten vertrek niet uit

Denzel Dumfries, Pablo Rosario en Angeliño zijn naast Lozano en Bergwijn de spelers die zich dit seizoen het best ontwikkeld hebben, maar ook de routiniers van PSV sluiten een transfer niet uit.

Doelman Jeroen Zoet (28): "Er kan altijd wat gebeuren, dat is al drie jaar lang zo bij mij. Dat zal deze zomer niet anders zijn. Ik heb nog een contract voor twee jaar. Als er iets moois voorbijkomt, dan ga ik erover nadenken, en anders blijf ik bij PSV."

Spits De Jong denkt ongeveer hetzelfde over zijn toekomst. "Ik heb altijd aangegeven dat ik opensta voor een mooie club. Als ik een stap wil maken, dan moet het wel goed bij me passen. Want ik weet ook wat ik bij PSV heb. Ik heb het hier naar mijn zin. Ik kan hier veel in het strafschopgebied komen en veel scoren."

Érick Gutiérrez en Luuk de Jong. (Foto: Pro Shots)

PSV hervat training op 18 juni

Doordat PSV al snel in de tweede voorronde van de Champions League moet aantreden, wil de club de selectie al snel op orde hebben. Op 18 juni staat de eerste training op het programma.

Veel spelers zullen door interlandverplichtingen een korte vakantie hebben. De Jong, Dumfries, Rosario, Bergwijn en Zoet behoren tot de voorselectie van Oranje voor het finaletoernooi van de Nations League (6 en 9 juni), al mist de doelman dat toernooi mogelijk als hij begin juni vader wordt.

PSV gaat begin juli op trainingskamp naar het Zwitserse Verbier en op 23 of 24 juli wordt de eerste wedstrijd in de voorrondes van de Champions League gespeeld.