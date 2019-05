PSV sloot het seizoen woensdag af met een 3-1-thuiszege op Heracles Almelo, maar na afloop overheerste bij spits Luuk de Jong nog altijd de teleurstelling over het mislopen van de landstitel.

"Het is goed dat we het seizoen met een overwinning afsluiten, maar we kunnen niet echt blij zijn", aldus De Jong. "De teleurstelling van de nederlaag van zondag tegen AZ en het verspelen van een kans op de eerste plaats was voor de wedstrijd al voelbaar in het stadion. Door het mislopen van een prijs is dit toch een verloren seizoen."

Doordat PSV zondag verloor op bezoek bij AZ (1-0) was het voor de wedstrijd zo goed als zeker dat Ajax kampioen zou worden. De Amsterdammers wonnen met 1-4 bij De Graafschap en pakten zo de 34e landstitel uit de historie.

"Er was vooraf al geen twijfel meer dat Ajax kampioen zou worden. Ik wil mijn collega's daarmee feliciteren. Ze hebben een heel goed seizoen gedraaid, net iets beter dan wij. Volgend jaar willen we die strijd weer aangaan", zei de 28-jarige De Jong.

PSV niet constant genoeg volgens De Jong

PSV ging als koploper de winterstop in, maar zag Ajax in de tweede seizoenshelft langszij komen. "Van de eerste zeventien wedstrijden wonnen we er zestien. Je weet dat je dat na de winterstop niet nog een keer lukt", zei De Jong. "Maar het verschil is wel te groot geweest. We hebben te veel wedstrijden gelijkgespeeld en waren niet constant genoeg."

Met 83 punten en 98 treffers had PSV cijfermatig een heel sterk seizoen. "Daar word je normaal gesproken kampioen mee, maar we hadden helaas een hele sterke concurrent", wist De Jong. "Natuurlijk doet het pijn als je geen kampioen word, zeker omdat je bijna het hele jaar bovenaan hebt gestaan. Maar we kunnen toch trots zijn op hoe we gepresteerd hebben dit seizoen."

De Jong moet de topscorerstitel delen met Tadic. (Foto: Pro Shots)

De Jong moet topscorerstitel delen met Tadic

De PSV-spits mag zich gedeeld topscorer van de Eredivisie noemen, want op de laatste speelronde kwam Ajax-aanvaller Dusan Tadic door twee treffers tegen De Graafschap langszij. Beide spelers maakten 28 goals in 34 wedstrijden en delen daarom de topscorerstitel.

De Jong, die tegen Heracles een bal van de lijn gehaald zag worden, maalde daar niet echt om. "Tadic heeft het natuurlijk fantastisch gedaan, maar ik had er nog wel één kunnen scoren tegen Heracles. Maar ik ben nog steeds topscorer van Nederland geworden, samen met Tadic. Daar kan ik trots op zijn."

