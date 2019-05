Marten de Roon en Hans Hateboer zijn er woensdag met Atalanta Bergamo niet in geslaagd om de Coppa Italia te veroveren. De Noord-Italiaanse formatie verloor in de finale in Rome met 0-2 van Lazio.

De Roon was halverwege de eerste helft dicht bij de openingstreffer voor Atalanta. Een afstandsschot van de Oranje-international belandde op de paal.

Lazio kwam in de slotfase wel tweemaal tot scoren. Acht minuten voor tijd kopte Sergej Milinkovic-Savic raak uit een hoekschop en even later besliste Joaquín Correa de wedstrijd uit een counter, waarbij hij zowel Remo Freuler als doelman Pierluigi Gollini uitkapte.

De Roon werd kort na het tegendoelpunt gewisseld. Hateboer maakte de negentig minuten wel vol.

Het is de zevende keer dat Lazio de Coppa Italia wint. Eerder legden de Romeinen beslag op de Italiaanse beker in 1958, 1998, 2000, 2004, 2009 en 2013. Atalanta veroverde de prijs alleen in 1963.

Joaquín Correa maakt de 2-0 voor Lazio in de finale. (Foto: Pro Shots)

Donk wint Turkse beker met Galatasaray

In Turkije sleepte Ryan Donk de beker in de wacht met Galatasaray. De ploeg van coach Fatih Terim was in de eindstrijd in Sivas met 3-1 te sterk voor Akhisarspor.

Oud-Feyenoorder Elvis Manu opende na een klein uur spelen de score voor de formatie uit Akhisar. Sinan Gümüs, Sofiane Feghouli en Mbaye Diagne, die eerder nog een strafschop miste, leidden hun ploeg in de laatste tien minuten naar de zege.

Donk viel een kwartier voor tijd in bij Galatasaray, dat voor de achttiende keer de Turkse beker pakte. Daarmee is koploper in de Süper Lig recordhouder. Akhisarspor veroverde de beker vorig jaar voor het eerst.