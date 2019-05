Volgens Matthijs de Ligt lag de sleutel voor de 34e landstitel van Ajax bij de hechte band die de spelers dit seizoen met elkaar vormden. De Amsterdammers stelden de titel veilig met een 1-4-zege bij De Graafschap.

De negentienjarige verdediger nam als aanvoerder de schaal in ontvangst, waarna de spelers hun feest vierden voor het uitvak in Doetinchem. "We hebben met z'n allen erg gesnakt naar deze titel. Die heeft Ajax lang niet gewonnen", zei hij bij FOX Sports.

Hoewel de wrange uitschakeling in de halve finales van de Champions League nog steeds voelbaar is in de selectie, durfde De Ligt met de nodige tevredenheid terug te kijken op het seizoen.

De jonge aanvoerder was vooral trots op hoe de spelers dit seizoen een hecht team met elkaar vormden.

"We zijn een stel vrienden, die voetballen als op een schoolpleintje. Je komt overal met z'n allen, in Lissabon, Londen, overal. En overal zit je met elkaar opgescheept en daardoor creëer je een band. Dit is zo'n geweldig team met zulke geweldige jongens. Alleen maar lof."

'Het spookte wel even door mijn hoofd'

De Ligt stipte de nederlaag tegen Tottenham Hotspur nog wel aan. "Maar het doel was de titel. Natuurlijk is het zonde dat je eruit ligt in de laatste seconde, maar nu overheerst het trotse gevoel. Je mag wel spreken van een geweldig seizoen."

Overigens is de kans aanwezig dat dat "geweldige seizoen" ook het laatste seizoen bij Ajax is van De Ligt, die in de belangstelling staat van tal van buitenlandse topclubs.

"Het spookte wel even door mijn hoofd dat dit mijn laatste wedstrijd voor Ajax kan zijn", erkende de Oranje-international. "Er is wel wat interesse, al vind ik lastig om dat over mezelf te zeggen. Ik weet ook echt nog niet wat er deze zomer gaat gebeuren."

Donderdag gaan de festiviteiten voor De Ligt en Ajax nog even door. De selectie van trainer Erik ten Hag wordt 's middags om 16.00 uur gehuldigd op het Museumplein in Amsterdam.

De volledige selectie van Ajax met de schaal. (Foto: Pro Shots)

