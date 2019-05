Ajax-trainer Erik ten Hag is lovend over zijn ploeg na het veiligstellen van de 34e landstitel. De Amsterdammers verzekerden zich woensdagavond met een 1-4-zege bij De Graafschap van het kampioenschap.

"Dit geeft een geweldige voldoening", jubelde Ten Hag na afloop van de wedstrijd tegen De Graafschap. "Het is super wat die gasten gedaan hebben."

"Het is een geweldig seizoen. Ik ben supertrots op wat we bereikt hebben. We hebben altijd met veel plezier en een geweldige uitstraling gespeeld. Ik moet mijn team een heel groot compliment maken."

Lasse Schöne, Nicolás Tagliafico en Dusan Tadic (twee keer) leidden Ajax in Doetinchem naar de winst. Door de overwinning besloot de ploeg van Ten Hag het seizoen met drie punten voorsprong op PSV.

'Er is een bepaalde onverzettelijkheid in geslopen'

"Er zijn altijd hobbels en soms ook bergen, maar daar moesten we overheen", stelde Ten Hag. "Met name op mentaal gebied waren die er."

"Maar de spelers waren zo bewust bezig hun doel te bereiken. Er is een bepaalde onverzettelijkheid in geslopen en ik heb spelers in hun kracht laten spelen. Ik heb geen concessies gedaan."

Ajax kroonde zich na vijf jaar weer eens tot kampioen van Nederland. De titel is de tweede prijs van dit seizoen, nadat begin deze maand al ten koste van Willem II de TOTO KNVB Beker werd gewonnen. Het is voor het eerst sinds 2002 dat de hoofdstedelingen de dubbel pakken.

'Het litteken van het mislopen van de CL-finale blijft'

In Europees verband mag Ajax met het bereiken van de halve finales van de Champions League ook terugkijken op een geslaagde campagne. De uitschakeling tegen Tottenham Hotspur in die halve eindstrijd was wel pijnlijk.

"Vooraf teken je hiervoor", concludeerde Ten Hag. "Het is fantastisch als je de dubbel pakt, maar het litteken van het mislopen van de finale blijft."

"Het was een seizoen met pieken en dalen, maar ik denk dat we de mensen met het spel ook blij hebben gemaakt. Dat is misschien wel het allergrootste compliment. Het is geweldig dat we hier met de schaal staan", besloot de 49-jarige coach.

Ajax met de schaal voor de 34e landstitel. (Foto: Pro Shots)

