Feyenoord heeft woensdag het seizoen afgesloten met een 1-4-zege bij Fortuna Sittard. Excelsior won op eigen veld verrassend met 4-2 van AZ. Het al gedegradeerde NAC Breda speelde in een saai duel met 0-0 gelijk tegen PEC Zwolle.

Voor Feyenoord, waar trainer Giovanni van Bronckhorst voor het laatst op de bank zat, en Fortuna stond er niets meer op het spel in de laatste speelronde.

Feyenoord was al zeker van de derde plaats die recht geeft op deelname aan de voorrondes van de Europa League. Fortuna verzekerde zich vorige week van nog een jaar Eredivisie en sluit het seizoen af als de nummer vijftien.

Feyenoord kwam al na zes minuten op voorsprong in Limburg. Een schot van Orkun Kökçü werd van richting veranderd, waardoor Fortuna-keeper Alexei Koselev in de korte hoek kansloos was.

Vlak voor rust kwam Fortuna op fraaie wijze op gelijke hoogte. Nadat de bal weggekopt werd door Feyenoord-verdediger Sven van Beek, nam Jorrit Smeets de bal uit de lucht aan en schoot hij vervolgens in één keer onhoudbaar binnen van de rand van het strafschopgebied.

Giovanni van Bronckhorst zat voor het laatst op de bank bij Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

Fortuna speelt met tien man na rood Heerings

Fortuna moest halverwege de tweede helft verder met tien man. Kai Heerings maakte een bewuste handsbal in het strafschopgebied en kreeg direct rood. Steven Berghuis verzuimde daarna de 1-2 te maken uit de penalty die volgde. De aanvaller probeerde via een zogenoemde panenka te scoren, maar zijn inzet kon eenvoudig gevangen worden door Koselev.

Nicolai Jørgensen maakte de fout van Berghuis goed door een minuut later alsnog een doelpunt te maken op aangeven van Kökçü. In de slotfase bepaalden Jørgensen en Berghuis de eindstand op 1-4 voor de Rotterdammers.

Bij Feyenoord ontbrak Robin van Persie, die zondag in het thuisduel met ADO Den Haag (0-2) al zijn loopbaan afsloot. Fortuna en Feyenoord speelden allebei hun laatste wedstrijd onder de huidige trainer. Bij Feyenoord nam Van Bronckhorst na vier seizoenen en 176 duels afscheid en bij Fortuna zat René Eijer voor het laatst op de bank.

Luigi Bruins viert zijn treffer voor Excelsior. (Foto: Pro Shots)

Excelsior verrast AZ in Rotterdam

Jeffrey Fortes opende in de 22e minuut de score namens Excelsior tegen AZ. Na schoten van Ali Messaoud en Elías Ómarsson reageerde de middenvelder uit Kaapverdië scherp door uit de rebound de 1-0 binnen te schieten.

Acht minuten later bracht AZ-middenvelder Teun Koopmeiners de bezoekers weer op gelijke hoogte. Met een fraai afstandsschot liet hij Excelsior-keeper Alessandro Damen kansloos.

In de tweede helft kwam Excelsior op gelukkige wijze op 2-1. Na een voorzet van Fortes werkte AZ-verdediger Ricardo van Rhijn de bal ongelukkig in eigen doel.

Luigi Bruins bracht in de zestigste minuut de marge op twee voor de thuisploeg, door een strafschop te benutten. Ómarsson maakte zes minuten later de vierde Rotterdamse treffer. Twintig minuten voor tijd deed Bjørn Johnsen nog iets terug voor de bezoekers.

AZ was voor de wedstrijd al zeker van de vierde plaats in de Eredivisie, waardoor het mag deelnemen aan de voorrondes van de Europa League. Excelsior, dat het seizoen door de zege afsluit als zestiende, neemt het zondag op tegen RKC Waalwijk in de play-offs voor promotie/degradatie.

NAC-aanvaller Mitchell te Vrede troeft twee spelers van Zwolle af. (Foto: Pro Shots)

NAC en Zwolle scoren niet

NAC Breda slaagde er in de voorlopig laatste wedstrijd van de club in de Eredivisie niet in om te winnen van PEC Zwolle. Voor beide ploegen stond niets meer op het spel in Breda en dat uitte zich in een saai duel met nauwelijks kansen (0-0).

Zwolle, dat de laatste wedstrijd speelde onder trainer Jaap Stam, eindigt het seizoen als dertiende in de Eredivisie. Stam is volgend seizoen de trainer van Feyenoord.

NAC wist sinds vorige week dat het als hekkensluiter zou eindigen en dus volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie zal spelen.

