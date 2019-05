FC Groningen heeft woensdag ondanks een nederlaag bij FC Emmen (0-1) het laatste ticket voor de play-offs om Europees voetbal gepakt. Willem II had die plek af kunnen pakken, maar ging pijnlijk ten onder bij ADO Den Haag (6-2).

Groningen had gezien de achtste plek in de stand de beste papieren om het laatste play-offticket om Europees voetbal te pakken. Een zege op FC Emmen zou bij voorbaat volstaan.

Het was echter de thuisploeg die na een klein half uur spelen op voorsprong kwam. Michael Chacon schoot de bal vanaf een meter of 20 fraai in de verre hoek. Arbiter Pol van Boekel moest van de VAR nog even kijken, maar zag niets wat een doelpunt in de weg stond.

Er viel daarna lange tijd weinig te beleven in Drenthe. De thuisploeg had zich afgelopen weekend al op eigen kracht veilig gespeeld en hoefde dus niet alles op alles te zetten. Dat gold niet voor Groningen, dat niet bij voorbaat kon rekenen op een gunstig resultaat in Den Haag.

Die treffer leek na een uur ook te komen, maar de gelijkmaker van Paul Gladon werd vanwege hands afgekeurd. Deyovaisio Zeefuik had in de slotfase de gelijkmaker eveneens op zijn schoen, maar de rechtsback raakte de paal.

De nederlaag deerde de equipe van trainer Danny Buijs echter niet, omdat ADO veel te sterk was voor Willem II. Groningen speelt zaterdag in de eerste ronde van de play-offs thuis tegen Vitesse, het andere duel gaat tussen Heracles Almelo en FC Utrecht.

Willem II verspeelde een Europees ticket bij ADO Den Haag. (Foto: VI Images)

ADO haalt uit tegen Willem II

Bij het duel tussen ADO en Willem II hadden beide ploegen nog kans op een plek in de play-offs. Allebei de ploegen hadden alleen baat bij een overwinning, in het geval van ADO zelfs een hele ruime. Dat leidde tot de nodige treffers.

Al na een kwartier opende Damil Dankerlui de score, door van dichtbij raak te schieten. Aleksander Isak was verantwoordelijk voor de assist. De thuisploeg kwam na een half uur op 1-1. Nasser El Khayati schoot goed raak, nadat Tomás Necid de bal met zijn borst knap had teruggelegd.

Vlak na rust waren het wederom de Tilburgers die de leiding namen. Weer was het Isak met de assist en nu was het Vangelis Pavlidis die scoorde. De Griek schoot de bal hard en hoog raak.

ADO neemt na uur afstand

Na dik een uur kwam ADO op gelijke hoogte via Wilfried Kanon. De Ivoriaan stoomde vanaf de linkerkant op en besloot op doel te schieten. Zijn poging was de blunderende Willem II-doelman Timo Wellenreuther te machtig.

Twintig minuten voor tijd viel de beslissing. Dankerlui maakte hands wat tot een strafschop en een tweede gele kaart leidde. El Khayati was vanaf 11 meter trefzeker. Necid maakte er vlak daarna 4-2 van. De Tsjech zag Lex Immers op de lat schieten en kreeg de bal daarna zo voor de voeten.

Tien minuten voor tijd maakte Immers er zelf 5-2 van. De middenvelder tikte van dichtbij raak, nadat Tom Beugelsdijk een vrije trap van El Khayati goed terugkopte. Necid maakte er in de slotfase ook nog 6-2 van.

Utrecht en Vitesse met zege play-offs in

FC Utrecht en Vitesse beginnen met een goed gevoel aan de play-offs. Utrecht won thuis met 3-1 van sc Heerenveen, terwijl Vitesse in Limburg met 1-3 te sterk was voor VVV-Venlo.

Utrecht kwam thuis op achterstand door een kopbal van Ben Rienstra. Willem Janssen kopte de thuisploeg op slag van rust op gelijke hoogte. Sander van de Streek bezorgde Utrecht aan het begin van de tweede helft de voorsprong, door de bal fraai in de bovenhoek te krullen. Cyril Dessers besliste het duel: 3-1.

Vitesse had bij VVV evenmin moeite. Vyacheslav Karavaev opende halverwege de eerste helft de score, na een goede pass van Martin Ødegaard. De Noor zorgde zelf voor 0-2 met een droog schot in de hoek.

Peter van Ooijen bracht de spanning na dik een uur spelen nog even terug, maar via Matus Bero werd de marge zeven minuten voor tijd weer twee.

