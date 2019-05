Ajax heeft zich woensdagavond na vijf jaar weer gekroond tot kampioen van Nederland. De ploeg van trainer Erik ten Hag won met 1-4 bij De Graafschap, waardoor de 34e landstitel uit de clubhistorie een feit is.

Halverwege leidde Ajax al met 1-2 door goals van Lasse Schöne en Nicolás Tagliafico. Tussendoor schoot Youssef El Jebli raak voor De Graafschap. Na rust benutte Dusan Tadic een strafschop en de Servisch international maakte ook de vierde Ajax-goal, waardoor hij samen met PSV-spits Luuk de Jong met 28 doelpunten topscorer van de Eredivisie werd.

Concurrent PSV won tegelijkertijd thuis met 3-1 van Heracles Almelo, maar dat had geen invloed. In het Philips Stadion kwam Heracles al binnen een minuut op 0-1, maar dankzij Wout Droste (eigen goal), Nick Viergever en Donyell Malen won PSV alsnog.

De titel is Ajax' tweede prijs van dit seizoen, nadat begin deze maand al ten koste van Willem II de TOTO KNVB Beker werd gewonnen. Het is voor het eerst sinds 2002 dat de Amsterdamse club de dubbel wint. Europees mag Ajax ook terugkijken op een geslaagde campagne, al was de uitschakeling van Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League pijnlijk.

Eind juli kan Ajax weer een prijs pakken. De recordkampioen speelt dan in de Johan Cruijff ArenA om de Johan Cruijff Schaal en PSV is dan als nummer twee van de Eredivisie de tegenstander.

Schöne schiet fraai raak uit vrije trap

Omdat Ajax met drie punten meer en een veel beter doelsaldo dan nummer twee PSV aan de laatste speelronde begon, zat er voor de uitploeg geen spanning op de wedstrijd op De Vijverberg. Voor De Graafschap stond er ook weinig op het spel. Vooraf wist de ploeg van trainer Henk de Jong al dat er play-offs gespeeld moeten worden om degradatie te voorkomen.

Ajax wilde de schaal uiteraard wel in stijl pakken, maar het tempo lag vanaf het begin te laag om De Graafschap kapot te spelen. De thuisploeg kon bij vlagen zelfs gevaar stichten via schoten van El Jebli en Daryl van Mieghem, maar de beste kansen waren zoals verwacht voor Ajax.

Tadic schoot hard op doelman Nigel Bertrams. Ook Frenkie de Jong, die zijn laatste wedstrijd voor Ajax speelde, vond de keeper van De Graafschap op zijn weg. Na een half uur spelen had Donny van de Beek een lage voorzet voor het inschieten, maar hij raakte de bal verkeerd.

Ajax had een dood spelmoment nodig om op voorsprong te komen. In de 37e minuut ging Schöne bij een vrije trap vanaf een meter of 18 achter de bal staan en de specialist schoot fraai raak (0-1).

Het doelpunt bleek de opmaat voor meer goals in de slotfase van de eerste helft. In de veertigste minuut kwam De Graafschap op 1-1 via El Jebli, die oog in oog met Ajax-doelman André Onana koel bleef. Vier minuten later maakte Tagliafico 1-2 na uitstekend voorbereidend werk van Hakim Ziyech.

Tadic jaagt met succes op topscorerstitel

Na rust waren er weer wat kansjes voor De Graafschap. El Jebli schoot naast, waarna het halverwege de tweede helft toch weer Ajax was dat scoorde, al was daar wel een strafschop voor nodig. De Graafschap-verdediger Azor Matusiwa, die gehuurd wordt van Ajax, schoffelde Frenkie de Jong onderuit en Tadic schoot de bal vanaf 11 meter raak (1-3).

Het was de 27e treffer van de Serviër, waarmee hij Eredivisie-topscorer Luuk de Jong tot een goal naderde. Tadic joeg uiteraard op nog een goal en hij slaagde in die missie door vier minuten voor tijd raak te schieten vanaf links (1-4).

De dertigjarige aanvaller boekte zo nog een persoonlijk succes in een bijzonder jaar voor Ajax, dat werd afgesloten met de schaal die door oud-speler Sonny Silooy werd uitgereikt aan captain Matthijs de Ligt.

De huldiging van kampioen Ajax is donderdag vanaf 16.00 uur op het Museumplein.

Feest bij de Ajacieden na de uitreiking van de schaal. (Foto: Pro Shots)

