Ajax begint woensdag zoals verwacht met Klaas-Jan Huntelaar in de spits aan het kampioensduel met De Graafschap in Doetinchem. Lasse Schöne keert terug in de basis. PSV start tegen Heracles Almelo met Érick Gutiérrez en Gastón Pereiro op het middenveld.

De basisplaats van Huntelaar was dinsdag al aangekondigd door trainer Erik ten Hag. De ervaren spits is - net als zondag tegen FC Utrecht - de vervanger van de niet fitte David Neres.

Schöne moest tegen Utrecht genoegen nemen met een reserverol, maar keert weer terug in de basiself. Dit betekent dat Noussair Mazraoui terugkeert op de rechtsbackpositie en Joël Veltman op de bank zit.

De Graafschap-Ajax begint net als alle andere Eredivisie-duels om 19.30 uur. De Amsterdammers hebben drie punten voorsprong op PSV én een veel beter doelsaldo (verschil van +14), waardoor de titel ze niet meer lijkt te kunnen ontgaan.

Opstelling De Graafschap: Bertrams; Owusu, Straalman, L. Nieuwpoort, Tutuarima; Vet, El Jebli, Matusiwa; Van Mieghem, Serrarens, Bahoui.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Van de Beek, Schöne, De Jong; Ziyech, Huntelaar, Tadic.

Stadion De Vijverberg is het decor voor De Graafschap-Ajax. (Foto: Pro Shots)

PSV met twee wijzigingen

PSV neemt het in de 34e en laatste speelronde van de Eredivisie in het eigen Philips Stadion op tegen Heracles, dat al zeker is van de play-offs om Europees voetbal.

Trainer Mark van Bommel kiest in tegenstelling tot zondag tegen AZ (1-0-verlies) voor Gutiérrez en Pereiro op het middenveld. Michal Sadílek en Cody Gakpo zijn daardoor naar de bank verwezen.

Gutiérrez en Pereiro vormen het middenveld met Pablo Rosario. Luuk de Jong stond tegen AZ 'op tien', maar schuift nu door naar de spits. Hij wordt voorin geflankeerd door Donyell Malen en Steven Bergwijn, die dinsdag en woensdag veel in het nieuws was omdat Ajax in hem geïnteresseerd is.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angeliño; Gutiérrez, Pereiro, Rosario; Bergwijn, De Jong, Malen.

Opstelling Heracles Almelo: Brouwer; Droste, Knoester, Van den Buijs, Van Hintum; Drost, Konings, Merkel; Van der Water, Dalmau, Dos Santos.

PSV speelt in het eigen Philips Stadion tegen Heracles Almelo. (Foto: Pro Shots)

