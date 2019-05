Frenkie de Jong heeft woensdag de Johan Cruijff Prijs voor het grootste talent van de Eredivisie gekregen. De Ajacied volgt ploeggenoot Matthijs de Ligt op, die de prestigieuze onderscheiding vorig seizoen kreeg.

"Eigenlijk is dit een heel logische keuze. Het is ongelooflijk knap dat De Jong zo zijn focus op Ajax heeft kunnen houden, nadat zijn transfer naar Barcelona bekend was gemaakt", zegt juryvoorzitter Jordi Cruijff.

"Hij heeft zowel op nationaal als internationaal niveau zijn stempel op de prestaties van Ajax weten te drukken en een enorme stap gezet. Een altijd fris ogende speler die alles in zich heeft om een internationale topper te worden."

De Jong beleefde dit seizoen zijn grote doorbraak bij Ajax. Hij was op het middenveld een belangrijke schakel in de succesvolle ploeg van coach Erik ten Hag en veroverde ook een plek in Oranje. In januari werd bekend dat De Jong komende zomer voor een bedrag van maximaal 86 miljoen euro naar FC Barcelona verkast.

De Johan Cruijff Prijs werd door Johan Cruijff zelf in het leven geroepen en is een aanmoedigingsprijs die sinds 2003 wordt uitgereikt aan het grootste talent. De 22-jarige De Jong krijgt de trofee in oktober en mag een plek kiezen voor de aanleg van een 'Cruyff Court Frenkie de Jong'.

Robben eerste winnaar Johan Cruijff Prijs

In 2003 was Arjen Robben in zijn tijd als speler van PSV de eerste die de Johan Cruijff Prijs kreeg uitgereikt. Een jaar later ging de trofee naar toenmalig Ajacied Wesley Sneijder.

Sindsdien werden Salomon Kalou, Klaas-Jan Huntelaar, Ibrahim Afellay, Miralem Sulejmani, Eljero Elia, Gregory van der Wiel, Christian Eriksen, Adam Maher, Marco van Ginkel, Davy Klaassen, Memphis Depay, Vincent Janssen, Kasper Dolberg en De Ligt onderscheiden.

De jury bestond dit seizoen naast Jordi Cruijff uit Willy Dullens, Wim Jonk, John van den Brom, John van 't Schip, Pierre van Hooijdonk, Frank Rijkaard, Danny Buijs, Kenneth Perez, Dick Advocaat, Youri Mulder, Ten Hag, Mark van Bommel en Jaap Stam.

De Jong pakte met Ajax de TOTO KNVB Beker, liep nipt de Champions League-finale mis en is vrijwel zeker van de landstitel. De Amsterdammers kunnen de schaal woensdagavond definitief veiligstellen in het uitduel met De Graafschap (aftrap: 19.30 uur).

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie