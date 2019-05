De Bundesliga-clubs staan niet achter de hervormingsplannen voor het Europese voetbal die onlangs door de belangenorganisatie European Club Association (ECA) zijn gepresenteerd op het hoofdkantoor van de UEFA in Nyon.

De ECA wil dat 24 clubs zich vanaf het seizoen 2024/2025 niet meer hoeven te kwalificeren voor de Champions League in de nationale competities. Ook wil de organisatie dat er een promotie-/degradatieregeling tussen de Champions League en de Europa League ingevoerd gaat worden.

"Dat zal onacceptabele consequenties hebben voor de nationale competities in Europa", aldus DFL-directeur Christian Seifert, die de clubs uit de twee hoogste competities in Duitsland vertegenwoordigt.

"Dit mag daarom absoluut niet ingevoerd worden. We mogen nooit toelaten dat de aantrekkelijkheid van de traditionele nationale competities aangetast wordt", zei Seifert woensdag na een vergadering van de Deutsche Fussball Liga.

De Duitser hoopt dat UEFA-president Aleksander Ceferin ingrijpt en niet zal toestaan dat de plannen in de huidige vorm ingevoerd worden.

'Grote clubs zijn belangrijk voor de inkomsten'

Volgens persbureau AP zou Ceferin vorige week tijdens een ontmoeting met bestuurders van nationale Europese competities benadrukt hebben dat niet vergeten mag worden dat de grote clubs belangrijk zijn voor de inkomsten van alle Europese clubs.

De 51-jarige Sloveen waarschuwde de bestuurders dat ze niet alleen moeten klagen over de plannen.

"Hoe meer jullie schreeuwen, hoe minder jullie om advies gevraagd zal worden. Schreeuwen in de media zegt meer over jullie dan over de UEFA. Wij zijn de enige organisatie in het Europese voetbal die het geld eerlijk verdeelt over alle Europese landen", zo citeert AP Ceferin op basis van een opname van de ontmoeting.

UEFA-president Aleksander Ceferin vindt dat clubs niet alleen moeten klagen over de plannen. (Foto: Pro Shots)

Slechts vier tickets voor kampioenen

De ECA stelt voor dat de poules in de groepsfase van de Champions League van vier naar acht clubs gaan, waarbij de bovenste zes clubs in iedere groep zich verzekeren van deelname aan de Champions League van volgend seizoen.

Van de acht overgebleven plekken worden er vier opgevuld door de halve finalisten in de Europa League. Daardoor blijven er slechts vier Champions League-tickets over voor kampioenen uit de nationale competities, waaronder de Eredivisie.

De ECA heeft ruim tweehonderd leden, waaronder de grootste en rijkste voetbalclubs. De organisatie krijgt regelmatig veel kritiek op de groeiende kloof tussen de topploegen en de andere clubs in Europa. Namens Nederland zijn Ajax, Feyenoord, PSV, AZ, Vitesse, FC Twente, FC Utrecht en sc Heerenveen ECA-lid. Ajax-directeur Edwin van der Sar zit in het bestuur.