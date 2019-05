De komende weken staan de play-offs om Europees voetbal én promotie/degradatie op het programma. Een overzicht van de uitslagen en het programma.

Europees voetbal

Zaterdag 18 mei, halve finales

Heracles Almelo-FC Utrecht 0-2

FC Groningen-Vitesse 2-1

Dinsdag 21 mei, halve finales

FC Utrecht-Heracles Almelo 3-0

Vitesse-FC Groningen 3-1

Vrijdag 24 mei, finale

FC Utrecht-Vitesse 1-1

Dinsdag 28 mei, finale

20.45 uur: Vitesse-FC Utrecht

De winnaar plaatst zich voor de tweede voorronde van de Europa League. Ook nummer vier AZ stroomt in die fase van het op een na belangrijkste Europese clubtoernooi in. Voor nummer drie Feyenoord begint het Europese avontuur in de derde voorronde van de Europa League.

Promotie/degradatie

Zondag 19 mei, halve finales

Go Ahead Eagles-FC Den Bosch 2-2

RKC Waalwijk-Excelsior 2-1

TOP Oss-Sparta Rotterdam 0-2

SC Cambuur-De Graafschap 1-1

Woensdag 22 mei, halve finales

FC Den Bosch-Go Ahead Eagles 0-1

Excelsior-RKC Waalwijk 1-1

Sparta Rotterdam-TOP Oss 3-0

De Graafschap-SC Cambuur 2-0

Zaterdag 25 mei, finales

18.30 uur: RKC Waalwijk-Go Ahead Eagles 0-0

20.45 uur: Sparta Rotterdam-De Graafschap 1-2

Dinsdag 28 mei, finales

18.30 uur: Go Ahead Eagles-RKC Waalwijk

20.45 uur: De Graafschap-Sparta Rotterdam

De winnaars van beide finales spelen volgend seizoen in de Eredivisie. FC Twente is als kampioen van de Keuken Kampioen Divisie al zeker van promotie. NAC Breda werd laatste in de Eredivisie en degradeert.