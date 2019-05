Georginio Wijnaldum zou het pijnlijk vinden als Liverpool het sterke seizoen afsluit zonder prijs. 'The Reds', die zondag de zenuwslopende titelstrijd in de Premier League verloren van Manchester City, krijgen op 1 juni in de Champions League-finale tegen Tottenham Hotspur de laatste kans op eremetaal.

"Het zou heel zonde zijn als we het seizoen zonder prijs afsluiten", zegt Wijnaldum woensdag op de site van Liverpool. "Vooral omdat ik vind dat we heel constant presteerden en het erg goed hebben gedaan. Dit seizoen verdient een titel."

Liverpool greep weliswaar naast de landstitel - Manchester City pakte in 38 wedstrijden één punt meer - maar 'The Reds' kunnen terugkijken op een sterk seizoen. In het verleden kwam het nooit eerder voor dat de nummer twee in een Europese topcompetitie met zo'n hoog puntenaantal eindigde.

"Met 97 punten word je normaal gesproken gewoon kampioen", beseft de 28-jarige Wijnaldum, die 35 van de 38 competitiewedstrijden speelde. "We kunnen in ieder geval wel zeggen dat we alles hebben gegeven en een hoop lastige wedstrijden hebben gewonnen. Helaas pakte City één puntje meer."

Liverpool won CL in 2005 voor laatste keer

Ook in Europa presteert Liverpool dit seizoen uitstekend, want de nummer twee van Engeland plaatste zich voor het tweede jaar op rij voor de Champions League-finale. FC Barcelona werd in de halve finales uitgeschakeld na een 4-0-nederlaag op Anfield, die mede dankzij twee treffers van Wijnaldum tot stand kwam.

De laatste keer dat Liverpool de 'cup met de grote oren' won, was in 2005. Wijnaldum is vooral blij dat hij en zijn ploeggenoten het veiligstellen van een prijs nu volledig in eigen hand hebben, waar dat in de Premier League niet zo was.

"We krijgen nu een wedstrijd waar we zelf de controle over hebben en die willen we tot een goed einde brengen. Als we straks tijdens de vakantie terugkijken, realiseert iedereen zich dat het een fantastisch seizoen was. Maar het zou pas echt speciaal zijn als we dit seizoen eindigen met een prijs."

De finale tussen Liverpool en Tottenham Hotspur, dat Ajax in de halve finales uitschakelde, begint zaterdag 1 juni om 21.00 uur in het Wanda Metropolitano in Madrid. De UEFA heeft Damir Skomina aangewezen als scheidsrechter en Danny Makkelie fungeert als VAR in de Spaanse hoofdstad.

Wijnaldum scoorde twee keer in de return tegen FC Barcelona. (Foto: Pro Shots)