De verslagenheid bij Almere City is groot na de uitschakeling in de play-offs. De formatie uit Flevoland had goede hoop op promotie naar de Eredivisie, maar strandde al in de eerste ronde na een thuisnederlaag tegen SC Cambuur (1-2).

Almere City en Cambuur eindigden de heenwedstrijd van vorige week in Leeuwarden met een 2-2-gelijkspel, waardoor Almere een redelijke uitgangspositie had voor de return. De ploeg van trainer Ole Tobiasen kwam twee treffers van Cambuur in de eerste twintig minuten van de wedstrijd niet meer te boven.

Vooral de manier waarop Almere de twee treffers incasseerde, leidde tot de nodige frustratie bij de thuisploeg. Doelman Agil Etemadi ging twee keer op pijnlijke wijze in de fout bij een voorzet, wat resulteerde in goals van Nigel Robertha en Anwar Bensabouh (eigen doelpunt).

"Dit doet heel veel pijn", zei Etemadi dinsdagavond in gesprek met FOX Sports. "In vijf minuten gooiden we alles weg en persoonlijk is dat heel zuur. Ik greep twee keer slecht in. Het doel was om de halve finales te bereiken, en ik ben de schuldige voor het feit dat we het niet gehaald hebben."

Aanvoerder Damon Mirani merkte dat die twee treffers voor een mentale tik bij hem en zijn ploeggenoten zorgden. "De fouten kwamen snel achter elkaar en op een vervelend moment. Het was een mokerslag en dat kon je ook wel zien. Daarna hebben we het wel goed opgepakt, maar de ballen vielen elke keer net niet goed."

De eerste blunder van Etemadi tegen Cambuur in beeld. (Foto: Pro Shots)

'Ali B wilde ons pushen met speech'

Ook Ali B slaagde er niet in Almere genoeg te inspireren om een nederlaag te voorkomen. De in Almere woonachtige rapper kwam - zoals hij wel vaker doet - in de rust de kleedkamer van de thuisploeg in en sprak de spelersgroep toe.

"Hij was hier afgelopen week ook al voor een speech ter inspiratie", vertelde Mirani. "Hij wilde ons nog even een hart onder de riem steken en pushen om volle bak te gaan. We zijn er in de tweede helft ook nog vol voor gegaan, maar het mocht helaas niet baten."

"Ze kopten al onze ballen weg, waardoor we telkens weer opnieuw moesten beginnen. De teleurstelling is echt heel groot, want dit is een flinke bittere pil. We zijn sprakeloos. Het is nog moeilijk te bevatten dat we eruit liggen."

Cambuur wacht door de overwinning bij Almere City een krachtmeting met de nummer zeventien van de Eredivisie in de halve finale van de play-offs (op dit moment De Graafschap). RKC, dat dinsdagavond verrassend afrekende met NEC, neemt het op tegen de nummer zestien op de ranglijst (op dit moment Excelsior).