Marc Wilmots wordt de nieuwe bondscoach van Iran. De vijftigjarige Belg volgt de begin dit jaar vertrokken Carlos Queiroz op, zo heeft voorzitter Mehdi Taj van de Iraanse voetbalbond woensdag bevestigd.

Voor Wilmots wordt het zijn derde avontuur als bondscoach. De zeventigvoudig international was tussen 2012 en 2016 de keuzeheer bij het Belgische elftal en fungeerde tussen maart en november 2017 als bondscoach van Ivoorkust.

Wilmots vertrok bij het Afrikaanse land nadat hij er niet in was geslaagd Ivoorkust naar het WK van vorig jaar in Rusland te leiden. Het was voor het eerst sinds 2002 dat de 'Olifanten' op het mondiale eindtoernooi schitterden door afwezigheid.

Iran deed vorig jaar wel mee aan het WK in Rusland, maar de formatie van voormalig AZ-aanvaller Alireza Jahanbakhsh werd in de groepsfase uitgeschakeld. Queiroz bleef daarna wel aan als bondscoach, maar stapte begin dit jaar alsnog op nadat hij er op de Azië Cup niet in was geslaagd om Iran naar de titel te leiden.

Wilmots, die als clubtrainer alleen aan het roer stond bij Schalke 04 en STVV, wist in zijn loopbaan als coach nog nooit een prijs te veroveren.