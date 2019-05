Marc Overmars heeft woensdag bevestigd dat Ajax interesse heeft in PSV-aanvaller Steven Bergwijn. De directeur voetbalzaken van de Amsterdammers hoopt deze transferzomer hoe dan ook nog één of meerdere Nederlandse spelers aan te trekken.

"Het halen van Nederlandse spelers staat bij ons op één. Bergwijn is een interessante speler. Als we hem willen aantrekken, meld ik me bij PSV, zoals het hoort", zegt Overmars woensdag in gesprek met De Telegraaf.

Diezelfde krant meldde dinsdag al dat Ajax en het management van Bergwijn contact hebben gehad over de 21-jarige PSV'er. Bergwijn zou zelf wel openstaan voor een transfer naar de 33-voudig landskampioen, maar de interesse van Ajax viel rauw op het dak van PSV.

Een woordvoerder van de club liet dinsdagochtend weten dat een transfer naar de concurrent onbespreekbaar is, waarna achtereenvolgens trainer Mark van Bommel en technisch manager John de Jong ook nog maar eens benadrukten dat Bergwijn geen binnenlandse transfer gaat maken.

De hoofdpersoon zelf, die dit seizoen een van de belangrijkste PSV-spelers is en nog tot medio 2022 vastligt in Eindhoven, liet tot slot weten dat hij gelukkig is bij PSV en niet concreet is benaderd door een andere club. Bergwijn liet wel weten dat hij na dit seizoen gaat nadenken over zijn toekomst.

Bergwijn is dit seizoen een van de belangrijkste spelers bij PSV. (Foto: Pro Shots)

'PSV bepaalt niet waar Bergwijn heen gaat'

Fulco van Kooperen, de zaakwaarnemer van Bergwijn, kan weinig begrip opbrengen voor de houding van PSV. "Als je een huis verkoopt, ga je toch ook niet bij voorbaat al een koper uitsluiten?", zegt Van Kooperen in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

"Het is niet zo dat PSV bepaalt waar Steven in de zomer heen gaat. Hij kiest zelf een club uit alle aanbiedingen, als hij een transfer wil maken. Dat hoeft zeker niet de club te zijn die het hoogste bedrag biedt. Wel moet PSV altijd een akkoord zien te bereiken met die club waar Steven heen zou willen."

Bergwijn ligt nog tot medio 2022 vast bij PSV. (Foto: Pro Shots)

'Heel belangrijk om Nederlands gezicht te houden'

Hoewel de kans op een transfer van vijfvoudig Oranje-international Bergwijn naar Ajax op dit moment klein is, wil de Eredivisie-koploper in de komende transferperiode in ieder geval wel een Nederlandse speler aan de selectie toevoegen.

Door de transfer van middenvelder Frenkie de Jong naar FC Barcelona en het mogelijke vertrek van de door veel clubs begeerde Matthijs de Ligt en Donny van de Beek lijken er immers een aantal Nederlandse spelers te verkassen.

"We kunnen geen hele selectie met Zuid-Amerikanen formeren", benadrukt Overmars. "Het is heel belangrijk om een Nederlands gezicht te houden. Het is niet zo moeilijk. Je kijkt welke poppetjes er in het Nederlands elftal zitten en wat er mogelijk is."

"We willen als het kan continu in de Champions League spelen en daarom kijken we goed om ons heen. De raad van commissarissen heeft een keurig financieel plaatje voorgelegd, waarmee ik wel uit de voeten kan. Maar we verwachten vanuit onze eigen jeugd ook veel van Jurgen Ekkelenkamp en Ryan Gravenberch. Daarnaast hebben we in het elftal onder 17 jaar een heel goede lichting."

Ajax kan landstitel woensdag veiligstellen

Ajax, dat begin mei al de TOTO KNVB Beker veroverde en tot de halve finales van de Champions League reikte, hoopt woensdag het sterke seizoen te bekronen met het veiligstellen van de landstitel. De ploeg van trainer Erik ten Hag gaat in de laatste speelronde van de Eredivisie op bezoek bij De Graafschap.

PSV (thuis tegen Heracles Almelo) staat drie punten achter en heeft een veel minder doelsaldo, waardoor de naaste belager alleen theoretisch nog een kans op de titel heeft. Alle negen duels in de laatste speelronde beginnen om 19.30 uur.