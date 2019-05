Antoine Griezmann heeft dinsdag zijn vertrek bij Atlético Madrid aangekondigd. De Fransman gaf 'Los Colchoneros' te kennen dat hij de club na dit seizoen verlaat.

"Het waren vijf ongelooflijke jaren. Ik wil jullie enorm bedanken voor alles. De club heeft een plek in mijn hart", zegt Griezmann op de website van Atlético Madrid.

De 28-jarige aanvaller had in Madrid nog een contract tot medio 2023. Hij verlengde zijn verbintenis een dag voor het WK van vorig jaar, waar hij met Frankrijk de wereldtitel veroverde.

De kans is groot dat Griezmann zijn carrière voortzet bij FC Barcelona. Hij wordt al langer in verband gebracht met een overgang naar de Spaanse kampioen.

Hij is al de tweede belangrijke kracht die in korte tijd zijn vertrek aankondigt bij Atlético. Een week geleden maakte Diego Godín bekend zijn contract na negen seizoenen niet te verlengen.

Antoine Griezmann in actie tijdens de wedstrijd tegen Espanyol. (Foto: Pro Shots)

Griezmann is bezig aan vijfde seizoen bij Atlético

Griezmann is bezig aan zijn vijfde seizoen bij Atlético, dat hem in de zomer van 2014 overnam van Real Sociedad. Met 133 doelpunten in 252 wedstrijden in alle competities is hij van grote waarde voor de club.

Met Atlético veroverde hij drie prijzen. Vorig jaar won hij met zijn club de Europa League en de Europese supercup en in 2014 pakte hij de Spaanse supercup.

Dit seizoen kwam de 69-voudig international in 43 wedstrijden in actie. Daarin was hij goed voor 21 treffers.

Griezmann speelt zaterdag hoogstwaarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor Atlético. De ploeg van coach Diego Simeone, die al zeker is van de tweede plaats in La Liga, gaat dan op bezoek bij Levante.

