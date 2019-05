Nicklas Pedersen moet noodgedongen stoppen met voetballen. De 31-jarige Deense aanvaller van FC Emmen is al maandenlang uitgeschakeld wegens een knieblessure.

Pedersen liep eind januari zwaar kniebandletsel op tijdens een training en de schade blijkt nu zo groot dat het te risicovol is om nog te spelen.

De veertienvoudig international hield een half jaar geleden al voorzichtig rekening met het einde van zijn loopbaan, al wilde hij er alles aan doen om zijn rentree te kunnen maken.

"Het is voor mij de tweede keer met kruisbandletsel. Natuurlijk hoop ik weer op niveau terug te komen, want voetbal is mijn leven, maar als de artsen me zeggen dat het risico te groot is, dan ga ik dat zeker niet lopen", zei hij destijds.

Pedersen samen met zijn kind. (Foto: Pro Shots)

Pedersen twee keer trefzeker tegen FC Groningen en PSV

Pedersen tekende afgelopen zomer een contract voor één seizoen, met een optie voor nog een jaar. Hij was de eerste maanden nog basisspeler, maar daarna moest hij het vooral doen met een rol als invaller.

De ervaren spits scoorde in twaalf competitiewedstrijden vier keer. Hij was zowel tegen FC Groningen (1-2-zege) als tegen PSV (2-2) twee keer trefzeker.

Pedersen was in het verleden ook actief voor Herfolge BK (2004-2007), FC Nordsjaelland (2007-2009), FC Groningen (2009-2012), KV Mechelen (2012-2013 en 2017-2018), KAA Gent (2013-2016) en KV Oostende (2016-2017).