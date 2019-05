RKC Waalwijk en SC Cambuur hebben zich dinsdag geplaatst voor de halve finales van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. De Brabanders en Friezen wonnen in de eerste ronde over twee duels van NEC (3-2) en Almere City (3-4).

RKC zorgde tegen NEC voor een kleine stunt door in de return in eigen huis de 2-0-nederlaag van afgelopen vrijdag in de heenwedstrijd ongedaan te maken: 3-0.

Cambuur verraste tegen Almere City ook enigszins door in de return op vreemde bodem met 1-2 te zegevieren, na de 2-2 van vier dagen geleden in de heenwedstrijd.

RKC neemt het in de halve finales (eerst zondag thuis en volgende week woensdag uit) op tegen de nummer zestien van de Eredivisie, wat momenteel Excelsior is.

Cambuur stuit in de halve finales (eveneens eerst zondag thuis en volgende week woensdag uit) op de nummer zeventien van de Eredivisie, wat momenteel De Graafschap is.

De spelers van RKC vieren de 3-0 met de supporters. (Foto: Pro Shots)

RKC in openingsfase nauwelijks gevaarlijk

RKC leek het aanvankelijk niet te gaan redden tegen NEC. De blauw-gele formatie was in de openingsfase van de return nauwelijks gevaarlijk en kwam een paar keer goed weg bij uitbraken van de bezoekers.

Dat veranderde echter aan het einde van de eerste helft. RKC werd eerst een strafschop onthouden, maar kwam even later alsnog op voorsprong via Dylan Seys, die profiteerde van een fout van Leroy Labylle.

RKC domineerde daarna en dat resulteerde in de tweede helft in de 2-0 en 3-0. Stijn Spierings schoot na een scrimmage overtuigend raak en Mario Bilate tikte beheerst binnen op de rand van buitenspel.

NEC kon er bijzonder weinig tegenoverstellen, waardoor het toch al niet vlekkeloze seizoen - trainer Jack de Gier werd onlangs ontslagen - van de Nijmegenaren als een nachtkaars uitging.

Etemadi was de schlemiel bij Almere City-SC Cambuur. (Foto: Pro Shots)

Doelman van Almere City volledig de mist in

Cambuur speelde tegen Almere City niet eens zo geweldig, maar stond toch binnen twintig minuten al op een comfortabele 0-2-voorsprong, iets wat vooral te danken was aan Agil Etemadi.

De doelman van Almere City ging tot twee keer toe volledig de mist in bij een voorzet, met als gevolg een doelpunt van Nigel Robertha en een eigen treffer van Anwar Bensabouh.

Almere City forceerde vlak na rust nog wel de aansluitingstreffer van Niek Vossebelt (intikker) en drong daarna ook stevig aan, maar de 2-2 en daarmee een verlenging zat er niet meer in.

Mocht Cambuur in de halve finales daadwerkelijk De Graafschap treffen dan wordt dat een pikant tweeluik voor Henk de Jong, die nu nog trainer is van De Graafschap, maar dat volgend seizoen is van Cambuur.